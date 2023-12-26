具向海致敬策略指標！國海院辦海洋遊憩不冒險 GoOcean APP上架會

我是廣告 請繼續往下閱讀
海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會及所屬自109年起協助行政院推動「向海致敬」政策，如海域安全處在「原則開放、有效管理」的方向上，協助地方政府強化與民間團體溝通、改善海域遊憩活動場地的風險告示與安全防護與救援能量，並推動三安四海的政策，尤其在「災前風險揭露」、「災後即時救援」雙管齊下的「平安」策略上，將於113年投入高達3500萬元的經費，與地方政府共同提升海域安全網。
管碧玲說，國家海洋研究院在科技輔政、科技惠民上的貢獻，也就是以北海岸、東北角、澎南及恆春半島等4個示範場域，強化海洋環境監測，以及遊憩風險評估新技術，研究人員們透過創新的思維，跨領域的協作，將原本不容易理解的海洋資訊，轉化成民眾容易理解的即時風險資訊「紅綠燈」，讓海洋遊憩不冒險，這對於實現資訊透明、風險明確、責任承擔的向海致敬策略具有指標性的意義。
國家海洋研究院院長陳建宏指出，國家海洋研究院已經和來自不同領域的使用者，共同發展出英語版，以及手機可以安裝使用的Go Ocean APP，讓在台灣美麗的海洋島嶼遊憩、運動的國人及外籍觀光客都能快快樂樂的享受海洋，平平安安的回家。
在發布會中，邀請共同參與Go Ocean APP優化的多位海洋達人與會，他們從使用者成為參與者，共同見證這款海洋APP的誕生，且一致認為國人自主研發的GoOcean比國外軟體提供的資訊更精準、豐富、容易上手，而且也是剛接觸海洋、想要認識海洋的國人的好工具。
陳建宏企盼透過向國人持續推廣Go Ocean APP的海洋遊憩風險資訊服務，對於我國實現在安全的前提下，開放海洋有很大的助益。