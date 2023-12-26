韓國覆盆莓獎／宋仲基、朴敘俊被公認沒禮貌　5年不受訪影帝最糟

胡睿兒撿屍侵犯假釋！無故翹身心課3次　再度遭地檢署起訴

▲胡睿兒因性侵案假釋期間，無故未出席身心課3次，遭到地檢署再度起訴。（圖／NOWnews資料照）
▲胡睿兒因性侵案假釋期間，無故未出席身心課3次，遭到地檢署再度起訴。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕／綜合報導

33歲藝人胡睿兒是男團UNDER LOVER的成員，在2018年時被爆出在夜店「撿屍」性侵，遭法院判處2年徒刑，2020年最高法院駁回胡睿兒的上訴，確定得入監服刑。他在去年1月假釋出獄，被裁定得保護管束，要求胡睿兒定期到指定處所接受身心治療與輔導課程，卻在期間被發現3次無理由缺課，限期履行又未履行，因此台北地檢署在25日時，依違反性侵害防治法再度將胡睿兒起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡睿兒於去年1月28日假釋，假釋期間需要定期到適當處所接受身心治療及輔導教育課，但他卻被發現無故缺課3次，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心限期履行卻又不履行，胡睿兒也招認確實沒有如期去上課，檢方因此依性侵害防治法的「不履行身心治療或輔導教育罪」起訴胡睿兒。《NOWnews今日新聞》詢問胡睿兒經紀人胡睿兒近況，截稿前暫時無回應。

▲胡睿兒因撿屍案毀掉事業、婚姻。（圖／胡睿兒臉書）
▲▼胡睿兒因撿屍案毀掉事業、婚姻。（圖／翻攝胡睿兒臉書、Under Lover臉書）
▲藝人胡睿兒被控性侵辣妹，今日遭檢方提起公訴。（圖／翻攝Under Lover臉書 , 2018.08.30）
 
根據該法條規定，加害人、性侵害犯罪經緩起訴確定者，或按規定需接受查訪者，如果沒有正當理由不到場，或是拒絕接受評估、身心治療、輔導或教育，以及受教育的時數不足，未定期辦理登記、報到、資料異動或接受查訪者，得由縣、市主管機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並限期履行。而被限期履行但屆期仍不履行者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  



胡睿兒出獄交往「暗黑版郭靜」？前妻林采緹回這句話

胡睿兒假釋25天　臉書PO驚人之舉「終於復活了」

「小鄧麗君」翁鈺鈞疾病纏身！聲帶囊腫失聲　募資150萬順利圓夢

林采緹前夫胡睿兒入監報到　憂心小孩一晚睡不好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選