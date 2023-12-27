激戰立法院／綠祭出三招搶攻不分區席次！樂觀看至少12席　拚15席

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受到執政包袱、大環境不利及部分區域選前換將、綠營分裂等因素，民進黨立委總席次恐縮水，不過，仍有黨內人士持樂觀態度，直指民進黨國會單獨過半、拿下57席以上「是有希望的」。他表示，區域立委票與政黨票會連動，一旦區域選情好，選民投給民進黨的政黨票可能性也會提高。
綠營評估，總統選情尚屬於穩定狀態，選戰最後除了要衝高總統票，更重要的是立委選情，避免返回前總統陳水扁時代的「朝小野大」局面。民進黨副秘書長楊懿珊也說，政黨票希望取得比上屆更好的成績，這次競爭的各個政黨都推出優秀的人，民進黨會持續宣傳不分區的專業，期盼維持國會穩定過半，延續民進黨執政路線。
民進黨人士指出，對比其他政黨不分區立委名單，民進黨提出的名單更符合社會期待，也會努力衝政黨票，而搶救王義川聲勢浩大，「我們對政黨票充滿信心，王義川名單在哪裡，安全名單就在哪裡，我們繼續努力」。
回顧民進黨不分區立委提名，「正國會」曾因不滿安全名單未有派系成員而抗議，民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓及民進黨不分區立委候選人王義川隨後發起的「搶救王義川行動」，喊出要讓排名第14名的王義川進入國會，該項活動後在全台掀起輔選旋風，甚至成為此次選戰主軸之一。
眼見網路持續發酵外，從北到南的民代紛紛掛上「搶救王義川」看板宣傳政黨票；挾著高人氣，王義川等人也計畫在選前規劃為期四天的全台大車掃，替區域立委候選人造勢；一名黨內人士分析，搶救王義川的聲勢引發迴響，顯示政黨票「審慎樂觀」，另有黨內人士認為，此波「搶救王義川」浪潮下來，可能會影響到時代力量、台灣基進的政黨票。
「護國海鯤號」宣傳車日前啟動全台立委輔選計畫，要在選戰最後時刻跑遍54個選區，「護國海鯤號」 象徵我國第一艘國艦國造潛艦，同時搭配青年宣講，凸顯民進黨與在野黨的差異，如阻擋國防預算及疑似潛艦洩密案事件等，營造「護國立委們」、民進黨挺國防、顧主權等形象。
除了王義川人氣夯外，不分區立委候選人沈伯洋、「萬老師」郭昱晴等人也是最佳輔選員，與區域立委「魚幫水、水幫魚」，許多立委候選人相繼邀請前往站台、街講，有黨內高層笑稱，不分區立委提名人人氣很旺，許多立委搶著登記輔選，要喬他們行程也很困難。
國民黨不分區立委名單，由前高雄市長韓國瑜排名第一，綠營在選戰上採取「打韓」戰略，先是對比在野黨不分區排名都是強調政治，民進黨在意社福及弱勢關懷，接著喚醒選民記憶，列舉韓過去「事蹟」，賴清德也在多場造勢場合中呼籲，支持黨籍立委候選人及民進黨政黨票，以阻擋韓國瑜擔任立法院長，有趣的是，賴清德競總日前公布貓狗新意象貼紙，便以戰貓叼魚，象徵「拒絕韓國瑜、團結護國會」。
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