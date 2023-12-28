萬里老家飄移還是違建？黃光芹批：全黨護一人代價比護林智堅高
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議不斷，民進黨發言人卓冠廷昨（25）日在臉書發文反擊，新北市府所提供的航測圖是「錯的」。對此資深媒體人黃光芹今（26）日在臉書狠批民進黨用違建處理悲情，「全黨護一人，比護林智堅的代價還高不知道多少倍。」
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黃光芹在臉書發文批評，「只有賴清德，用違建處理悲情。」看民進黨政治人物、名嘴、側翼、競辦發言人傾巢而出，用錯誤的資料混淆視聽，連「搞笑版」人工手繪空照圖、無關的户籍資料都拿出來扯，早就拆除或改建的眷村都中招，誰質疑就被攻擊沒有人性。「全黨護一人的代價，比去年九合一選舉護林智堅的代價，高出不知道多少倍？」
她認為，悲情需要正義轉型，也該適時紀念，而非趁機利用，圖利自己，或謊言以對。「違建就是違建，再多的謊言，都無法掩蓋非法的真相。」
黃光芹也指出，當初賴清德就任立委時沒有申報的財產，又怎麼進行財產信託？並向賴清德喊話，「請走正路!一寮之不治，何以天下國家為？」
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