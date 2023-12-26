張兆志6年婚姻玩完！4大VJ感情狀況曝光　她結婚20年險離婚

我是廣告 請繼續往下閱讀
55歲的徐曉晰曾以本名徐千惠與吳倩蓮、岳玉蓉組成女團「野餐俱樂部」，因為主持MTV音樂頻道而有知名度，在2005年時跟加拿大華僑，從事金融業的金汶樁結婚，婚後育有一子一女，可惜婚姻僅維持9年，兩人在2014年3月離婚。在2016年8月時，徐曉晰與舊愛周葆元重燃愛火復合，沒想到戀情僅維持約7個月，雙方退回好友關係。而徐曉晰已經淡出螢光幕多年，時常在IG更新照片，與粉絲分享日常生活。
李蒨蓉結婚20年 夫妻疫情期間爭吵險離婚
45歲的李蒨蓉在2004年時與經營運動鞋貿易的集團執行長、英美菸草公司家族第二代的李德利結婚，兩人育有2子，雖然男方在2009年被爆出趁著李蒨蓉帶著兒子們去美國時，深夜密會2女出遊，但似乎不影響雙方的夫妻感情，算一算兩人已經結婚近20年，今年受訪時，李蒨蓉透露，在疫情期間，因為長時間相處，導致夫妻爆爭吵，讓她一度想離婚。
路嘉怡低調嫁湯宗霖 沒小孩但幸福
今年49歲的路嘉怡在2012年8月與製作人湯宗霖完成婚禮宴客，她在2013年推出書籍《不愛會死》時才提到，其實她早在2011年8月就已經與湯宗霖登記結婚，所以宴客時，小倆口其實是結婚1年了，那一年的期間是「試婚」，對於婚姻路嘉怡曾堅定表示從未後悔過，夫妻倆雖然沒有小孩，但感情非常穩定。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁