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張兆志6年婚姻玩完！4大VJ感情狀況曝光　她結婚20年險離婚

▲張兆志是4大VJ之一，今天稍早宣布結束6年婚姻。（圖／翻攝張兆志臉書）
▲張兆志是4大VJ之一，今天稍早宣布結束6年婚姻。（圖／翻攝張兆志臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

今（26）日稍早，藝人張兆志在臉書宣布與結婚6年的許允樂離婚，離婚主因是雙方對生小孩一事無法達成共識。其實當年張兆志與徐曉晰、李蒨蓉、路嘉怡並列MTV台四大VJ（音樂頻道主持人），一度引領年輕人潮流，如今四人的感情狀況也跟著曝光，其中李蒨蓉與李德利已經結婚快20年了，疫情期間，因為長時間相處，導致夫妻爭吵變多，讓她一度想離婚。

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徐曉晰淡出演藝圈　婚姻僅維持9年

55歲的徐曉晰曾以本名徐千惠與吳倩蓮、岳玉蓉組成女團「野餐俱樂部」，因為主持MTV音樂頻道而有知名度，在2005年時跟加拿大華僑，從事金融業的金汶樁結婚，婚後育有一子一女，可惜婚姻僅維持9年，兩人在2014年3月離婚。在2016年8月時，徐曉晰與舊愛周葆元重燃愛火復合，沒想到戀情僅維持約7個月，雙方退回好友關係。而徐曉晰已經淡出螢光幕多年，時常在IG更新照片，與粉絲分享日常生活。

▲徐曉晰淡出演藝圈多年。（圖／翻攝徐曉晰IG）
▲徐曉晰淡出演藝圈多年。（圖／翻攝徐曉晰IG）
李蒨蓉結婚20年　夫妻疫情期間爭吵險離婚

45歲的李蒨蓉在2004年時與經營運動鞋貿易的集團執行長、英美菸草公司家族第二代的李德利結婚，兩人育有2子，雖然男方在2009年被爆出趁著李蒨蓉帶著兒子們去美國時，深夜密會2女出遊，但似乎不影響雙方的夫妻感情，算一算兩人已經結婚近20年，今年受訪時，李蒨蓉透露，在疫情期間，因為長時間相處，導致夫妻爆爭吵，讓她一度想離婚。

▲李蒨蓉（左）自認嫁豪門後價值觀偏差，右為李德立。（圖／李蒨蓉臉書）
▲李蒨蓉（左）與李德立結婚近20年，一度差點離婚。（圖／翻攝李蒨蓉臉書）
路嘉怡低調嫁湯宗霖　沒小孩但幸福

今年49歲的路嘉怡在2012年8月與製作人湯宗霖完成婚禮宴客，她在2013年推出書籍《不愛會死》時才提到，其實她早在2011年8月就已經與湯宗霖登記結婚，所以宴客時，小倆口其實是結婚1年了，那一年的期間是「試婚」，對於婚姻路嘉怡曾堅定表示從未後悔過，夫妻倆雖然沒有小孩，但感情非常穩定。

▲路嘉怡分享夫妻生活。（圖／TVBS提供）
▲路嘉怡與老公感情穩定。（圖／TVBS提供）
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