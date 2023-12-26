張兆志二度離婚！「18歲娶過酒店小姐」結局超綠 今變愛情軍師
49歲藝人張兆志時常在社群平台分享兩性議題，也開導過許多網友們愛情觀，更擁有「愛情軍師」等封號。怎料，張兆志在今（26）日宣布與交往10年、結婚6年多的網紅許允樂離婚，只因夫妻倆在生小孩議題上未達成共識，讓眾人覺得很可惜。事實上，張兆志過去曾有一段婚姻，但僅維持1年就短暫結束，而且對方的身分還是一位酒店小姐。
記者詹鎰睿／綜合報導
張兆志2015年曾接受中視主播哈遠儀訪問提到，早在18歲那年曾和一位酒店小姐墜入愛河，步入禮堂，而當時張兆志還為了對方，硬是扛了2份工作來維持生計，而且每天都接送女方上下班，當時對於婚姻總是全心全力在付出。
直到前妻身上無緣無故多了很多名牌貨，讓張兆志充滿疑惑，納悶著明明兩人經濟狀況都不太好，哪來的錢買呢？追查後才得知原來前妻背後有「乾爹」在金援，最終婚姻僅維持1年作收。
也因為有了這段故事，大大影響了張兆志的婚姻愛情觀，讓他深刻了解到，「戀愛不是一張通往婚姻的門票，是讓你走進鬼屋的入場券。如果可以牽著手一起走一趟鬼屋，經過所有驚嚇而沒被嚇跑，這個人才能跟你結婚。」
此後，張兆志就不斷在臉書替大家解決愛情疑難雜症，總是能一針見血的點破問題所在，拯救許多被愛情沖昏頭的人，擁有「愛情軍師」等稱號。
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