謝衣鳳豪宅前鄭家純露香肩拍網美照 吳音寧帶路逛最夯彰化景點
民進黨彰化縣立委候選人吳音寧今帶路雞排妹鄭家純，到競選對手謝衣鳳家族豪宅「白宮」前拍網美照。鄭家純頂著10幾度寒風、穿著露肩紅色小禮服「向謝家公主城堡致敬」。吳音寧表示，豪宅目前還在二次施工，明顯是違建，她將遞件檢舉。
記者顏幸如／彰化報導
吳音寧今（26）日與鄭家純在溪州鄉車隊掃街，並到謝衣鳳家族的豪宅「白宮」朝聖。鄭家純表示，謝家豪宅被誤會是「彰化outlet」、「衣鳯百貨」，說明謝家財力驚人。鄭家純特別穿上紅色戰袍，在豪宅前拍網美照打卡，並在臉書秀出照片。鄭家純認為一般人就算有錢，也不太可能買到3000坪台糖地蓋自住用豪宅，質疑謝家靠權勢買到土地蓋豪宅。
吳音寧說，謝家「白宮」1月已取得使用執照，至今仍施工中，應是綠地停車格的地方，現在正在蓋車庫。謝家第一代豪宅「省議員謝言信大樓」，使用執照只能蓋3樓，卻蓋了7樓半，這是很明顯的大違建。
「謝衣鳳說她對這棟大樓不清楚、說不是她能決定的事，但謝家3代都當立委，這麼說並不能切割什麼」、「我們會遞檢舉函給鄉公所和縣政府，檢舉違法二次施工」。她希望溪州鄉公所和彰化縣政府都要徹查此事，不要推卸責任。
謝家「白宮」近期變成觀光景點，吳音寧建議謝家開放豪宅，讓第3選區的農特產品進駐銷售，「大家來參觀、刺激消費，謝家不收租金，可以造福鄉里。」吳音寧說，台糖建地淪為私人豪宅，只會加劇貧富差距，作為農產交易中心讓農民販售農產品，可以帶動觀光產業、農漁畜產業，有助於社會公平。
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