▲中年婦頭暈長達十年　就醫才知患罕見「出血性血管增生症」

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遺傳性出血性血管增生症 有頭暈、無力、喘症狀仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科張耕閤醫師表示，遺傳性出血性血管增生症是一種罕見的遺傳性疾病，盛行率大致在每5000-10,000人中有1人受到影響。該病會造成慢性鼻腔出血，血色素持續降低，身體代償，習慣了，但會造成長期頭暈、無力、喘等症狀。尤其是當患者同時存在鼻中隔彎曲、鼻過敏、或鼻竇炎時，由於鼻腔常有阻塞與流鼻涕，擤鼻涕時更容易出血。
治療方式多元 手術及藥物皆有效果張耕閤說，治療上，患者需要先檢查是否有合併大腦、肺部、肝臟的大型血管瘤。鼻腔出血點通常需要使用內視鏡手術方式，將粘膜上的血管瘤去除，可以用雷射或者無線射頻消融的方式進行。
目前治療方法多樣，包括：荷爾蒙相關藥物如他莫昔芬和瑞洛昔芬、抗血管生成藥物如貝伐單抗（Avastin）、抗纖溶藥物如Tranexamic acid（Lysteda）、皮膚移植以及激光或高頻電流的消融療法等。病患可能需要結合藥物治療和手術以獲得最佳效果。
另外，調整生活方式，如避免某些藥物和食物，保持鼻腔濕潤和潤滑，也是減少HHT鼻出血風險的重要一環。
死亡風險隨年齡提升 有症狀應儘速就醫診治張耕閤指出，患者的生存率和死亡風險也受到這種疾病的影響。研究發現，HHT患者的生存率較低，死亡風險隨著年齡提升，與一般人相比，HHT患者的中位死亡年齡也較低。因此，對於長期存在頭暈、無力和流鼻血等症狀的患者，及早到門診接受檢查和治療是非常重要的。
張耕閤提醒，持續不明原因頭暈和流鼻血可能是罕見疾病的警訊，若長期有類似症狀，建議應及時到醫院進行檢查，以確定病因並接受適當治療，以提高生活品質並降低潛在的健康風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60326
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