政見會分析／轟侯門外漢、藍親中黑金　賴清德欲喚起馬施政記憶

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第二輪的時間，賴清德則提及將妥善運用數位轉型以及淨零轉型兩道力量，打造智慧、永續的新台灣，同時也帶動台灣第二次經濟奇蹟，並再次說明民進黨政府邁向2050淨零轉型的目標與決心，強調蔡英文更是台灣史上第一位推動能源轉型的總統，2050非核目標的計劃，也並不是在核能機組還可以運轉的過程當中，把它中斷，不讓它運作。
對於外界質疑的缺電聲浪，同時遭在野黨輪番砲轟，賴清德則喊話國人可以拿出手機Google，便可知道現在的備轉容量率為何，接著話鋒一轉抨擊前總統馬英九，在卸任後的2016年5月30日，備轉容量率才剩下1.64%，反觀現在無論何時，都達到10%到15%，即使在尖峰時刻用電仍有剩餘。
而首次政見會的砲火四射儼然成為「辯論會」，賴清德一改前兩輪闡述政見，開始反守為攻，掌握最後一位發言順位的優勢，對於侯柯圍攻能源政策展開攻勢，質疑兩人當市長時，都主張沒有安全，就沒有核電；核廢料沒有去處，就沒有核電，但選總統時態度大轉變，質疑是這些條件都改變了嗎？此外侯柯兩人異口同聲稱要重啟核四，但公投投票結果已通過，如今卻又主張重啟核四，將公民投票的法律效力，置放於何地？
最後賴清德花了將近7分鐘時間砲轟國民黨，執政來帶給台灣三大禍害，包括死抱中國神主牌、黑金體質不改、為取得政權不擇手段。賴德德稱國民黨以馬英九、趙少康、韓國瑜、朱立倫為首，不思索如何落實蔣經國先生的路線，卻反其道而行；另擁抱地方勢力牛鬼蛇神；第三則是以賄選、抹黑與中共介選方式欲取得政權。更稱侯友宜像局外人、政治門外漢，政見就是馬英九等人主張。
觀察賴清德本次政見說明會表現，原以為將回歸政見闡述，卻在說明能源議題過程中埋伏筆，攻擊馬政府移交政權時缺電窘境，在第三回合火力全開，稱「馬英九為首的國民黨」、「侯友宜政策是馬英九等人主張」、「支持侯友宜等於支持馬英九」等語，試圖喚起民眾對於馬政府施政不利回憶。
此外，眾所皆知柯文哲支持者黏著度高，產生「西瓜效應」效果有限，賴清德也刻意減弱對柯文哲砲火，政見會上未見其主動發起攻擊，將選戰定調為藍綠對決，猛攻國民黨昔執政黑金復辟，加深柯粉在藍白合破局後對藍營的仇恨值，不讓柯粉轉而支持侯友宜，上兵伐謀，選戰進入倒數階段，策略是否奏效，再過18天便能知曉。
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