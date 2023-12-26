67歲陳美鳳凍齡撞臉LISA超夯！太想戀愛了 自爆暈船3條件
67歲陳美鳳最近被講撞臉韓國女子天團「BLACKPINK」LISA，保養功夫被眾人讚嘆，還是單身的她透露，只要對方做到「陪我吹海風、陪我看星星，然後會熬湯，也要會對我噓寒問暖」就會被打動。
記者蔡依庭／綜合報導
即將邁入2024年，陳美鳳將和家人跨年，不過寵粉的她還是會在倒數直播一下，和粉絲一起欣賞煙火，陳美鳳說：「看到一發、兩發、三發、四發就很滿足了，每一年的煙火都越來越漂亮，但我覺得聚在一起的心感覺更美。」
聊到新年新希望，陳美鳳若有適合的角色，可以呈現每個階段女人成長會很有興趣，「如果有這樣的故事劇情，我覺得我倒很想參加，因為熟齡來講並不表示她沒有感覺，還是會有愛，不同的愛也有不同的期待，所以有的人年紀大了，可能還是單身、有人有了伴，就是每個人的過程。」
陳美鳳同時也是「台灣優質生命協會」理事長，不忘推廣「愛傳承」公益計畫，與祕書長紀寶如呼籲大家能出心、出力幫助弱勢長輩，陳美鳳說：「我都說人總是會老，在年輕的時候努力工作賺錢，有存到一點錢，或許你還可以照顧自己，當沒有的時候，可能因為很多狀況沒有辦法照顧自己時，我們有能力幫助長輩，因為他們也曾為台灣努力過吧！」
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