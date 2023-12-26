▲JN.1預估1月中旬將成主流株！　XBB疫苗新選擇NOVAVAX最快1月中開打

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新增326例本土病例 1例死亡用抗病毒藥症狀持續疾管署12月26日公布，國內上週（12月19日－25日）新增326例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（12月12日－18日）新增259例上升，新增病例中有99%未接種新冠XBB疫苗。
另外，上週新增37例死亡病例，較前一週新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。其中有一例年紀較輕的死亡個案為南部50多歲女性，疾管署防疫醫師劉裕誠表示，這名個案本身有糖尿病、高血壓、腎臟病等病史，在10月中旬確診，使用過抗病毒藥但仍持續發燒、咳嗽等。
因此這名個案在10月下旬再次前往就醫，就醫後因呼吸衰竭插管轉入加護病房，後續診斷為新冠併發肺炎，住院期間病情持續進展為急性呼吸窘迫症候群，因為病況惡化併發呼吸性肺炎及菌血症，於12月中旬過世。
JN.1占比升到9% 1月中旬可能變主流病毒株至於變異株的部分，疾管署說明，近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株仍以EG.5（73%）為多，其次為JN.1（9%）及XBB.1.9.1（6%）等。JN.1占比持續上升中，疾管署預估1月中旬將成為主流病毒株，後續還會持續追蹤。
羅一鈞表示，目前JN.1在世界衛生組織（WHO）的風險評估報告中依然是低風險，JN.1主要是有傳播力增加、免疫逃脫增加等情形，但在重症、住院等比率上並未增加，不過假如JN.1真的帶來一波新的疫情，就算住院、重症人數比率未變，可是整體分母變大，重症人數還是會上升。
因此，羅一鈞呼籲，民眾應盡快接種疫苗，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，而NOVAVAX疫苗目前也預估會在12月30日抵台，經過食藥署書面審查、封緘檢驗後，希望能提早在1月中旬初時開打。
另外，年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，疾管署呼籲，若在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，應儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60372
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