NBA／勇士小將發聲爭取時間和機會　Kuminga：我能給球隊帶來變化

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Kuminga在受訪時對Thompson表示，「當我手上有球時，沒有人能夠防住我。」聽起來有些自負，但在今晚金塊隊的防守策略下，或許確實是如此，當對手被Stephen Curry牽制住、而過度延伸他們的防守時，有運動能力、能對籃框做出攻擊的球員，能幫助他們懲罰對手。
「但有時候我必須傳球，以確保隊友們能拿到球，這就是讓我困惑之處；有時候，我在比賽中不知道自己該做了什麼，這讓我很苦惱，會想：『他們想讓我做什麼？』我可以傳球，但也可以做很多不同的事。」
Kuminga運動能力強、身形出色、爆發力強，同時也能運球製造機會，但他在經驗上和籃球智商方面還有所不足，這讓他在勇士這種球隊中，無法穩定的得到上場時間。
可是在Draymond Green禁賽的這一段時間，Kuminga、Brandin Podziemski、Trayce Jackson-Davis等人的表現說明了，他們能夠靠著自己在場上的活力和年輕的腿，給勇士創造一些不同的東西，如同Thompson所說的：「以速度對抗速度，以跳躍對抗跳躍，以能量對抗能量。」
這些年輕球員打得好，對勇士來說是甜蜜的負擔，他們必須利用好自己的陣容深度，給予小將獎勵，但又不能傷害老將們的自尊和信心。但隨著賽季進行，他們需要慢慢在其中找到平衡，確定自己的輪換和決勝陣容
Kuminga本季第四節總上場時間在隊內排名第6，但他的第四節總得分卻僅次於Curry，該節他的投籃命中率高達63.6%，並且上罰球線的次數比Curry以外的任何人都多。證明了自己應該在決勝時刻獲得更多信任。
「是的，我能給球隊帶來變化。」Kuminga說道。「但有時候事情不決定於我，該怎麼說呢？我無法控制自己的上場時間，我覺得我做到了該做的，但最後做決定的人並不是我。我知道如何投籃、我知道如何切入，我知道如何在場上做不同的事情，但需要去融會貫通，在場上很難同時做好這些，我正在解決這些問題。」