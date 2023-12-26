《古惑仔》女星聖誕節狂歡後驚傳過世　47歲黎淑賢輕生陳屍家中

王心凌爆「3年沒放假」衝回台陪孩子！帶半天就喊累：把拔換你了

▲王心凌笑稱3年來都沒放過假，才剛回到台灣就特別出席活動來陪孩子。王心凌分享，她曾帶姪子姪女半天就喊累，馬上和弟弟求救，「把拔換你了！」（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王心凌笑稱3年來都沒放過假，才剛回到台灣就特別出席活動來陪孩子。王心凌分享，她曾帶姪子姪女半天就喊累，馬上和弟弟求救，「把拔換你了！」（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

「甜心教主」王心凌今（26）日現身全台首家「迪士尼兒童醫院」開幕記者會，與現場的小孩子們互動，帶大家一起回到童年時光。不過，才剛結束「2023 SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」成都站的王心凌，前天才剛回到台灣，喜歡孩子的她笑說，曾幫忙帶過姪子姪女，結果不到半天就累翻，喊著弟弟「把拔，可以換你了嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
演藝事業繁忙的王心凌，前天才剛回到台灣，坦承確實真的有些疲累，每個禮拜都得飛來飛去，還得適應各地不同的溫度，光是整理行李就叫苦連天，這次回台，她也抽出時間與家人一同吃飯，自稱至少3年沒放過假了，希望明年能安排一段假期去旅行。

▲王心▲王心凌1226。（圖／記者吳翊緁攝影）凌1226。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王心凌自認很喜歡小孩子，也很有耐心。（圖／記者吳翊緁攝影）
王心凌透露，她很喜歡小孩子，自豪對孩子很有耐心，「但我最多只能半天！」身為姑姑的她曾幫忙帶過弟弟的兒女，結果照顧半天就向弟弟求救，「把拔～可以換你了嗎？」深刻體會到當父母的辛苦。

談到迪士尼，王心凌自認從小看到大，也有過公主夢，幻想自己是白雪公主還是灰姑娘，而身為迪士尼最新動畫電影《星願》的中文主題曲〈星願〉演唱者，王心凌直言「很不好唱！」必須做足功課。至於感情狀態，王心凌則笑笑回應：「順其自然就好！」認為一切開心好玩最重要。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
▲王心凌1226。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王心凌直言〈星願〉中文主題曲很不好唱，還得做足功課。（圖／記者吳翊緁攝影）

王心凌獻唱《星願》主題曲！帶入追夢經歷　歡慶迪士尼100週年

王心凌遭渣男背叛！心碎心情全說了　忍住崩潰情緒

王心凌默認分了富二代男友！首露面曝心情：我往前走了

王心凌爆切了富二代男友！首露面喊「愛自己」　幸福宣言曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選