王心凌爆「3年沒放假」衝回台陪孩子！帶半天就喊累：把拔換你了
「甜心教主」王心凌今（26）日現身全台首家「迪士尼兒童醫院」開幕記者會，與現場的小孩子們互動，帶大家一起回到童年時光。不過，才剛結束「2023 SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」成都站的王心凌，前天才剛回到台灣，喜歡孩子的她笑說，曾幫忙帶過姪子姪女，結果不到半天就累翻，喊著弟弟「把拔，可以換你了嗎？」
記者詹鎰睿／綜合報導
演藝事業繁忙的王心凌，前天才剛回到台灣，坦承確實真的有些疲累，每個禮拜都得飛來飛去，還得適應各地不同的溫度，光是整理行李就叫苦連天，這次回台，她也抽出時間與家人一同吃飯，自稱至少3年沒放過假了，希望明年能安排一段假期去旅行。
王心凌透露，她很喜歡小孩子，自豪對孩子很有耐心，「但我最多只能半天！」身為姑姑的她曾幫忙帶過弟弟的兒女，結果照顧半天就向弟弟求救，「把拔～可以換你了嗎？」深刻體會到當父母的辛苦。
談到迪士尼，王心凌自認從小看到大，也有過公主夢，幻想自己是白雪公主還是灰姑娘，而身為迪士尼最新動畫電影《星願》的中文主題曲〈星願〉演唱者，王心凌直言「很不好唱！」必須做足功課。至於感情狀態，王心凌則笑笑回應：「順其自然就好！」認為一切開心好玩最重要。
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