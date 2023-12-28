2023十大陸劇／王鶴棣扮霸總僅奪季軍　它輸趙露思《偷偷藏不住》

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《偷偷藏不住》由台灣導演李青蓉掌鏡，掀起純愛劇風潮，趙露思飾演暗戀哥哥大學室友的女主角「桑稚」，對於自己的暗戀小心呵護，默默守住「兄妹」的立場，道盡初戀的酸澀跟委屈。男主角陳哲遠身高180公分，詮釋「全民初戀」段嘉許，把甜寵、撩人、不要臉的特質拿捏得宜，火速晉升今年最具人氣的男神。
白鹿虐戀羅雲熙 《長月燼明》摘古偶之冠
《長月燼明》故事講述衡陽宗掌門之女黎蘇蘇和一代魔神澹台燼之間的愛恨情仇，劇中白鹿為了拯救世界，冒險回到500年前，阻止羅雲熙成為魔神，最終犧牲自己，改變整個世界的命運。名場面是白鹿說「以我仙髓換你邪骨」，阻止羅雲熙變成魔尊，這段戲讓2人演到眼睛發痛，觀眾也被虐得死去活來。
霸道總裁滿足少女心 王鶴棣人氣不衰
《以愛為營》改編自晉江文學城翹搖小說《錯撩》，白鹿飾演外貌、能力出眾的財經記者，為了報復前男友和小三，誤以為霸道總裁王鶴棣是小三的小舅舅而有意接近，錯撩總裁想成為小三的舅媽，兩人從最初的歡喜冤家，日久生情、相愛相戀，是一段充滿心動、博弈和甜蜜交織的浪漫故事。
楊洋王楚然假戲真作 《我的人間煙火》話題十足
《我的人間煙火》講述一對分手10年再復合的情侶的故事，楊洋穿上消防員制服扮作「最帥打火英雄」，與王楚然飾演的急診室醫生共譜浪漫的職人戀愛情節，兩人在劇中一起經歷震災搶救行動，在生死關頭更加確定彼此心意，復合後瘋狂撒糖，高顏值的組合賞心悅目，看得觀眾甜滋滋。
《長相思》美男狐爆紅 鄧為竄位流量小生
《長相思》改編桐華同名小說，講述人、神、妖混居的大荒，由西炎、辰榮、皓翎三國鼎立，楊紫扮演流落大荒的皓翎國王姬小夭，歷經百年顛沛流離，不但丟了身分，也丟了容貌，在清水鎮成為醫治不孕不育的玟小六，巧合下救下垂危的青丘公子塗山璟與九頭妖相柳，楊紫周旋在張晚意、鄧為、壇健次之間，上演一場關於親情、愛情、友情的糾葛故事。
劉詩詩重返古裝霸主 《一念關山》俠女受愛戴
劉詩詩闊別古裝劇6年，回歸《一念關山》與劉宇寧搭檔，劇情講述朱衣衛前左史任如意，因機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，和梧國六道堂堂主寧遠舟、風流浪子于十三、公主楊盈、聰穎少年元祿和御前侍衛錢昭等人經歷生死，患難與共的故事。任如意和寧遠舟雖然都是殺人不眨眼，但只殺該殺之人，不僅有快意恩仇的俠義、勾心鬥角的權謀，也有逗趣的俠女與俠士情愫。
懸疑劇推理風潮不敗 《漫長的季節》收視爆
懸疑劇《漫長的季節》由金馬影帝范偉、秦昊主演，故事講述在東北小城「樺林」歲月流轉20年的故事。從計程車司機「王響」與他的表妹夫「龔彪」，聯同前刑警隊長好友「馬德勝」，3個老男人在追尋十多年前的一宗碎屍案的真相過程中，進而帶出一連串令人震驚且心酸的祕密，因為懸疑感鋪陳到位，滿足觀眾推理的趣味。
實力派老戲骨出頭天 《狂飆》創掃黑劇高峰
《狂飆》講述一名市場魚販竄升黑幫老大的傳奇故事，透過刑警的掃黑行動，展現大時代下小人物生存不易的複雜人性，同時揭示90年代的社會問題，透過高質量的製作進一步吸引觀眾。演員卡司包括老戲骨張譯、張頌文，還有流量小花李一桐，這些因素綜合在一起，讓《狂飆》成為一部受到廣泛好評的劇集。
劉亦菲李現養眼 雲南美景更療癒人心
近年來以田野為背景的現代劇，傳遞療癒人心的力量，劉亦菲、李現《去有風的地方》就是這類型代表，劇情講述女主角紅豆因閨密去世，生活和工作陷入低谷，決定隻身前往雲南大理踏上和閨密未完成的旅程，邂逅辭去高薪回鄉創業的男主角謝之遙結識，兩人協助當地的旅遊事業發展，在治癒傷痛的過程中也找到生命新的出口。
醫療劇《問心》大黑馬 趙又廷演技掛保證
趙又廷主演的醫療劇《問心》，講述3位心臟科醫生因專業背景、職業理念不同而產生摩擦碰撞，隨後在治病救人的過程中逐漸磨合達成默契，最終在生命戰場並肩作戰的故事。許多軍警劇、醫療劇因為過於教條化為人詬病，《問心》採取的方式則是攤開問題，讓不同角色依照自己的性格去面對，被網友封為是近年最好的醫療劇。
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