快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

2023十大陸劇／王鶴棣扮霸總僅奪季軍　它輸趙露思《偷偷藏不住》

▲2023十大陸劇出爐，趙露思（左起）《偷偷藏不住》、羅雲熙《長月燼明》、王鶴棣《以愛為營》包辦前三名。（圖／翻攝微博）
▲2023十大陸劇出爐，趙露思（左起）《偷偷藏不住》、羅雲熙《長月燼明》、王鶴棣《以愛為營》包辦前三名。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠／綜合報導

2023年10大陸劇榜單出爐，甜妹趙露思與陳哲遠的偶像劇《偷偷藏不住》再掀純愛風潮，穩坐冠軍寶座；陸劇女神白鹿一人包辦亞軍、季軍，她與羅雲熙的仙俠劇《長月燼明》狂虐三生三世，在成堆的古偶劇裡闖出一片天；而《以愛為營》糖點滿滿，霸道總裁王鶴棣與女神記者白鹿的CP感十足，粉絲嗑到欲罷不能。

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▲趙露思（左）旺夫體質發威，與陳哲遠主演的陸劇《偷偷藏不住》爆紅。（圖／翻攝《偷偷藏不住》微博）
▲趙露思（左）旺夫體質發威，與陳哲遠主演的陸劇《偷偷藏不住》爆紅。（圖／翻攝《偷偷藏不住》微博）
純愛風當道　趙露思偶像劇創收視奇蹟

《偷偷藏不住》由台灣導演李青蓉掌鏡，掀起純愛劇風潮，趙露思飾演暗戀哥哥大學室友的女主角「桑稚」，對於自己的暗戀小心呵護，默默守住「兄妹」的立場，道盡初戀的酸澀跟委屈。男主角陳哲遠身高180公分，詮釋「全民初戀」段嘉許，把甜寵、撩人、不要臉的特質拿捏得宜，火速晉升今年最具人氣的男神。

▲《長月燼明》羅雲熙（左）故意跟白鹿說恨她，劇情虐到最後一刻。（圖／LINE TV提供）
▲《長月燼明》羅雲熙（左）、白鹿虐戀情深。（圖／LINE TV提供）
白鹿虐戀羅雲熙　《長月燼明》摘古偶之冠

《長月燼明》故事講述衡陽宗掌門之女黎蘇蘇和一代魔神澹台燼之間的愛恨情仇，劇中白鹿為了拯救世界，冒險回到500年前，阻止羅雲熙成為魔神，最終犧牲自己，改變整個世界的命運。名場面是白鹿說「以我仙髓換你邪骨」，阻止羅雲熙變成魔尊，這段戲讓2人演到眼睛發痛，觀眾也被虐得死去活來。

▲白鹿（右）選出《以愛為營》王鶴棣霸氣扛人肩膀的名場面全劇最酥麻，但是胃被頂著「痛死了」。（圖／iQIYI國際站）
▲白鹿（右）、王鶴棣《以愛為營》吻戲撒糖不手軟。（圖／iQIYI國際站）
霸道總裁滿足少女心　王鶴棣人氣不衰

《以愛為營》改編自晉江文學城翹搖小說《錯撩》，白鹿飾演外貌、能力出眾的財經記者，為了報復前男友和小三，誤以為霸道總裁王鶴棣是小三的小舅舅而有意接近，錯撩總裁想成為小三的舅媽，兩人從最初的歡喜冤家，日久生情、相愛相戀，是一段充滿心動、博弈和甜蜜交織的浪漫故事。

▲《我的人間煙火》楊洋（右）、王楚然俊男美女的組合是今夏最甜情侶檔。（圖／iQIYI國際站提供）
▲《我的人間煙火》楊洋（右）、王楚然俊男美女的組合是今夏最甜情侶檔。（圖／iQIYI國際站提供）
楊洋王楚然假戲真作　《我的人間煙火》話題十足

《我的人間煙火》講述一對分手10年再復合的情侶的故事，楊洋穿上消防員制服扮作「最帥打火英雄」，與王楚然飾演的急診室醫生共譜浪漫的職人戀愛情節，兩人在劇中一起經歷震災搶救行動，在生死關頭更加確定彼此心意，復合後瘋狂撒糖，高顏值的組合賞心悅目，看得觀眾甜滋滋。

▲《長相思》左起王弘毅、張晚意、楊紫、鄧為、檀健次的五角虐戀爆紅。（圖／iQIYI國際站）
▲《長相思》王弘毅（左起）、張晚意、楊紫、鄧為、檀健次的五角虐戀爆紅。（圖／iQIYI國際站）
《長相思》美男狐爆紅　鄧為竄位流量小生

《長相思》改編桐華同名小說，講述人、神、妖混居的大荒，由西炎、辰榮、皓翎三國鼎立，楊紫扮演流落大荒的皓翎國王姬小夭，歷經百年顛沛流離，不但丟了身分，也丟了容貌，在清水鎮成為醫治不孕不育的玟小六，巧合下救下垂危的青丘公子塗山璟與九頭妖相柳，楊紫周旋在張晚意、鄧為、壇健次之間，上演一場關於親情、愛情、友情的糾葛故事。

▲《一念關山》劉詩詩（右）、劉宇寧相愛相殺。（圖／愛奇藝提供）
▲《一念關山》劉詩詩（右）、劉宇寧相愛相殺。（圖／愛奇藝提供）
劉詩詩重返古裝霸主　《一念關山》俠女受愛戴

劉詩詩闊別古裝劇6年，回歸《一念關山》與劉宇寧搭檔，劇情講述朱衣衛前左史任如意，因機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，和梧國六道堂堂主寧遠舟、風流浪子于十三、公主楊盈、聰穎少年元祿和御前侍衛錢昭等人經歷生死，患難與共的故事。任如意和寧遠舟雖然都是殺人不眨眼，但只殺該殺之人，不僅有快意恩仇的俠義、勾心鬥角的權謀，也有逗趣的俠女與俠士情愫。

▲《漫長的季節》秦昊角色劇照。（圖／翻攝自網劇漫長的季節微博）
▲秦昊《漫長的季節》以陳年命案為主軸去刻劃小人物的生活。（圖／翻攝自網劇漫長的季節微博）
懸疑劇推理風潮不敗　《漫長的季節》收視爆

懸疑劇《漫長的季節》由金馬影帝范偉、秦昊主演，故事講述在東北小城「樺林」歲月流轉20年的故事。從計程車司機「王響」與他的表妹夫「龔彪」，聯同前刑警隊長好友「馬德勝」，3個老男人在追尋十多年前的一宗碎屍案的真相過程中，進而帶出一連串令人震驚且心酸的祕密，因為懸疑感鋪陳到位，滿足觀眾推理的趣味。

▲張譯接連在兩部新劇飾演刑警。（圖／翻攝自狂飆微博）
▲張譯接連在兩部新劇飾演刑警。（圖／翻攝自《狂飆》微博）
實力派老戲骨出頭天　《狂飆》創掃黑劇高峰

《狂飆》講述一名市場魚販竄升黑幫老大的傳奇故事，透過刑警的掃黑行動，展現大時代下小人物生存不易的複雜人性，同時揭示90年代的社會問題，透過高質量的製作進一步吸引觀眾。演員卡司包括老戲骨張譯、張頌文，還有流量小花李一桐，這些因素綜合在一起，讓《狂飆》成為一部受到廣泛好評的劇集。

▲《去有風的地方》李現（左）和劉亦菲化學反應充滿火花。（圖／MyVideo提供）
▲《去有風的地方》李現（左）和劉亦菲化學反應充滿火花。（圖／MyVideo提供）
劉亦菲李現養眼　雲南美景更療癒人心

近年來以田野為背景的現代劇，傳遞療癒人心的力量，劉亦菲、李現《去有風的地方》就是這類型代表，劇情講述女主角紅豆因閨密去世，生活和工作陷入低谷，決定隻身前往雲南大理踏上和閨密未完成的旅程，邂逅辭去高薪回鄉創業的男主角謝之遙結識，兩人協助當地的旅遊事業發展，在治癒傷痛的過程中也找到生命新的出口。

▲趙又廷（後排左）主演的醫療劇《問心》口碑不俗。（圖／翻攝《問心》微博）
▲趙又廷（後排左）主演的醫療劇《問心》口碑不俗。（圖／翻攝《問心》微博）
醫療劇《問心》大黑馬　趙又廷演技掛保證

趙又廷主演的醫療劇《問心》，講述3位心臟科醫生因專業背景、職業理念不同而產生摩擦碰撞，隨後在治病救人的過程中逐漸磨合達成默契，最終在生命戰場並肩作戰的故事。許多軍警劇、醫療劇因為過於教條化為人詬病，《問心》採取的方式則是攤開問題，讓不同角色依照自己的性格去面對，被網友封為是近年最好的醫療劇。

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