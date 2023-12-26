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中國象棋高手捲「肛珠作弊」奪冠爭議！疑飯店退房留穢物遭爆料

▲2023年中國全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽12月17日落幕，河南省棋手顏成龍擊敗吉林省旗手張偉，獲得冠軍和獎金10萬元人民幣（43.5萬台幣），但賽後卻傳出顏成龍疑似使用「肛珠」作弊。（圖／翻攝自微博頭條新聞）
▲2023年中國全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽12月17日落幕，河南省棋手顏成龍擊敗吉林省旗手張偉，獲得冠軍和獎金10萬元人民幣（43.5萬台幣），但賽後卻傳出顏成龍疑似使用「肛珠」作弊。（圖／翻攝自微博頭條新聞）

國際中心楊智傑／綜合報導

今年中國的全國象棋賽冠軍棋手顏成龍近期爆發作弊爭議，經過官方調查後決定剝奪冠軍頭銜並將其禁賽1年。中國媒體指出，河南棋手顏成龍在賽後陷入使用「肛珠」作弊的爭議，後來更遭人爆料在下榻的飯店浴缸內清洗，而房務人員發現浴缸滿是穢物這才遭查並追回冠軍獎金與頭銜。

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中國全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽在今年12月17日於海南省陵水縣落幕，最終由河南省棋手顏成龍擊敗吉林省棋手張偉奪冠，順利抱回人民幣10萬元（約新台幣43.5萬元）獎金。

不過中國象棋協會今（26）公開通報指出，顏成龍在奪冠後做出「一連串的不正當行為」，當晚他與友人在房間內飲酒，隔天從飯店退房後，工作人員發現浴缸內非常混濁，疑似為排泄物。

協會稱這些行為破壞了酒店公物，更違背了公序良俗，已經對象棋項目造成負面影響，並公布對顏成龍做出以下處罰：收回顏某某在2023年全國象棋民間棋王爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金，自處罰之日起1年內，取消顏成龍參加象棋賽事相關資格。

不僅如此，消息曝光後向其圈人士紛紛推測，顏成龍在比賽時就是使用了「肛珠」作弊，所以才需要在浴缸裡把「肛珠」排出來並清洗，但目前官方並無法證實顏成龍為了將「肛珠」排出，因此在浴缸進行清洗的動作。

「肛珠」是近年來西洋棋圈出現的新型作弊手法，棋手會在賽前在肛門藏入可收發訊號的「智慧肛珠」，透過括約肌有節奏的收縮或張弛，可以發送棋局內容訊號給電腦，並藉由人工智慧找到最佳下一步棋，電腦則再由摩斯密碼的振動頻率刺激使用者直腸神經指示棋手。

現年48歲的顏成龍原籍河南省南陽市鎮平縣，曾獲得2021年中國第14屆全運會群眾比賽象棋決賽男子個人冠軍，這次又獲得2023年全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽冠軍，獲封為「民間棋王」。

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