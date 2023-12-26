中國象棋高手捲「肛珠作弊」奪冠爭議！疑飯店退房留穢物遭爆料

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不過中國象棋協會今（26）公開通報指出，顏成龍在奪冠後做出「一連串的不正當行為」，當晚他與友人在房間內飲酒，隔天從飯店退房後，工作人員發現浴缸內非常混濁，疑似為排泄物。
協會稱這些行為破壞了酒店公物，更違背了公序良俗，已經對象棋項目造成負面影響，並公布對顏成龍做出以下處罰：收回顏某某在2023年全國象棋民間棋王爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金，自處罰之日起1年內，取消顏成龍參加象棋賽事相關資格。
不僅如此，消息曝光後向其圈人士紛紛推測，顏成龍在比賽時就是使用了「肛珠」作弊，所以才需要在浴缸裡把「肛珠」排出來並清洗，但目前官方並無法證實顏成龍為了將「肛珠」排出，因此在浴缸進行清洗的動作。
「肛珠」是近年來西洋棋圈出現的新型作弊手法，棋手會在賽前在肛門藏入可收發訊號的「智慧肛珠」，透過括約肌有節奏的收縮或張弛，可以發送棋局內容訊號給電腦，並藉由人工智慧找到最佳下一步棋，電腦則再由摩斯密碼的振動頻率刺激使用者直腸神經指示棋手。
現年48歲的顏成龍原籍河南省南陽市鎮平縣，曾獲得2021年中國第14屆全運會群眾比賽象棋決賽男子個人冠軍，這次又獲得2023年全國象棋民俗棋王爭霸賽總決賽冠軍，獲封為「民間棋王」。