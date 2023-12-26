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中國男到美國當流浪漢！入住「移動別墅」太招搖　最新計畫曝光了

▲金牌講師提出想完成「徒步環遊美國」的壯舉，一行人拉著「移動大別墅」，持續朝聖莫尼卡徒步前進中。（圖／取自抖音）
▲金牌講師提出想完成「徒步環遊美國」的壯舉，一行人拉著「移動大別墅」，持續朝聖莫尼卡徒步前進中。（圖／取自抖音）

記者潘毅／綜合報導

「又要到飯了兄弟們！」近期因為在美國洛杉磯街頭當流浪漢，紀錄要飯日常爆紅的中國雷姓男子「丁胖子金牌講師」，日前剛歡喜入住「移動大別墅」，卻也因此太過招搖，不但抖音帳號遭封號30天，現實中也開始有人盯上他，讓許多粉絲相當擔心他的安危。不過「金牌講師」的身影仍有在其他人的鏡頭下出現，昨（25）日更提出想完成「徒步環遊美國」的壯舉。

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日前因為遭到顧穎琼博士為首的人大量檢舉「丁胖子金牌講師」，因此在他12月21日入住「移動大別墅」後，各大平台的影片已經連續停更5天，許多觀眾也相當擔心他，深怕他因為「移動大別墅」太招搖，而遭其他流浪漢盯上。

▲金牌講師入住大別墅當天的晚上，就有粉絲請他去海底撈吃飯。（圖／取自抖音）
▲金牌講師入住大別墅後，抖音就遭封鎖，同時也因為太招搖而被街頭其他人盯上。（圖／取自抖音）
其實「金牌講師」的身影，這幾天仍有在其他人的鏡頭前出現，他先是在其他朋友的協助下，將「移動大別墅」從街頭移動到更安全的空曠地，之後在聖誕夜當晚，與粉絲「美國寶藏姐」等人在餐廳吃了一頓聖誕大餐，聚會更稱是要為「金牌講師」餞行，因為他打算展開「徒步環美旅行」。

▲金牌講師與粉絲吃聖誕大餐。（圖／取自YT美國寶藏姐）
▲金牌講師與粉絲吃聖誕大餐。（圖／取自YT美國寶藏姐）
目前人在洛杉磯的「金牌講師」，徒步挑戰的第一站預計是同樣位於西岸加州的舊金山，而第一個中繼點則設在聖莫尼卡，最新影片顯示，一行人拉著「移動大別墅」，持續朝聖莫尼卡徒步前進中。

▲金牌講師與貓巾。（圖／取自抖音）
▲金牌講師與貓巾。（圖／取自抖音）
▲今（26）日最新影片顯示，一行人正持續徒步前進中。（圖／取自抖音）
▲今（26）日最新影片顯示，一行人正持續徒步前進中。（圖／取自抖音）

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