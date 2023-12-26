MLB／只要讓我站上大聯盟一天就好！29歲的何紹彬持續追尋棒球夢
前美國職棒馬林魚隊台灣球員何紹彬，現在主要在Nicesports帕菲克運動基地擔任教練，他在三級棒球的資歷十分完整，加上父親為前中職中信鯨三壘手何獻凡，擁有不錯的運動基因，不過他2017年曾一度加盟美職邁阿密馬林魚隊，2018年被釋出，而他還是沒有放棄成為一名職業球員的夢想，他說：「就是放不下，從8歲打到30歲，我說真的，只要讓我上大聯盟一天就好，我就可以放下。」
記者吳政紘/新北報導
何紹彬國小畢業於新埔國小、國中新埔國中，跟味全龍隊吳東融的求學歷程類似，不過高中他選擇就讀青棒強權平鎮高中，與統一獅蘇智傑、富邦悍將李宗賢是同班同學，畢業後未直升大學，在崇越科技短暫效力後，加入台北市成棒隊，之後又回到崇越，曾在全國社會甲組棒球冬季巡迴賽拿下打點王，台北市總教練呂明賜與前崇越總教練吳思賢都認為他有挑戰中華職棒的潛力。
何紹彬自2017年自己投資自己，赴美參加加州冬季聯盟賽事，之後被馬林魚隊看上，順利進入小聯盟，最高層級到高階1A，可惜並未收到續約。
他回憶自己當時在馬林魚春訓，大前輩陳偉殷也十分溫暖，問他吃飯沒，就馬上開車到樓下接他去吃飯，學長很照顧他。
不過何紹彬每年花費起碼3000元美元（約9萬台幣）加上機票跟其他費用，自費「測試」，他認為可以學到不錯收穫，自己也是就還是有夢，除了疫情影響之外，幾乎每年都去。
在獨立聯盟，只供應一餐，住宿也是4人一室，球員要有很好適應能力，也要學習跟不同的人相處，還要想辦法獲得合約，爭取表現，也是很不容易，但何紹彬沒有放棄，就是為了圓夢。
「只要讓我上大聯盟一天就好，我就可以放下」，何紹彬從8歲開始打球，到現在也22年左右時間，他形容就像「戀愛」一樣，真的很愛棒球，也離不開他，現在他寧願也當教練，自己也訓練，持續往夢想邁進。
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