6度赴中和力挺吳崢　賴清德批對手：家族富庶不能連政治都獨佔

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賴清德指出，現在全球民主國家都主張去風險化，再次證明當年「反服貿運動」是正確的國家發展方向。但是，十幾年前證明失敗的方向，現今在野黨竟然重新提出，這項會影響無數中小企業生計的政策。若要再次擋下他們與中國簽下服貿協定，最重要的一步是明年1月13號，總統、副總統支持賴蕭配，立委挺吳崢，政黨票投民進黨。
賴清德表示，現在世界上陣營立場越趨明顯，明年大選是選擇台灣與民主陣營站在一起，還是走向倚靠中國回頭路。過去7年，國家在蔡英文總統的領導之下，外交國防表現受到國際肯定，經濟表現亮眼，是大家共同打拚的結果。「方向只要正確，打拚就會有收成」，若往回走一中市場的老路 ，只會浪費這8年來的努力。這次是國家方向、經濟方向的選擇，也是選擇有經驗、有磨練過的候選人，帶領台灣穩健向前行。若民進黨不過半，台灣政治權力可能失去平衡，即使他當選，政策會很難推動，對台灣非常不利，懇託鄉親，一定要堅定支持民進黨。
賴清德強調，請鄉親支持吳崢，讓中和崢崢日上，強調自己已經6度來中和力挺吳崢 。除了讓他進入國會為人民服務、為台灣打拚之外。因為這區非常競爭，對手家族富庶，且長期在中和擔任民代，從議員到立委都是張家把持，身兼地主、建商。雖然尊重對方家族經商能力強大，也不清楚對手累積的財富是否與擔任公職有關，但是不能連政治權力都是他們獨佔。政治應是交給有理想、有抱負、有能力的年輕人，地方才會改變、社會才會進步、國家才會勇，請大家要投給真正正派、認真、對公共事務有熱情的吳崢。
最後賴清德懇託鄉親，現在要開始催票、固票、拉票，三票投給民進黨，直到1月13號。總統投給2號賴清德、蕭美琴，立委支持1號吳崢，政黨票投6號民進黨，讓總統高票當選，守下中和這一席，國會才能過半，台灣繼續穩健前進，走向世界。
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