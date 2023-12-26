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蔡燦得「娃娃臉」困擾半輩子　終於撕掉標籤：18歲演到80歲

▲蔡燦得（左）在舞台劇《平如美棠》挑戰從18歲演到80歲。（圖／果陀劇場提供）
▲蔡燦得（左）在舞台劇《平如美棠》挑戰從18歲演到80歲。（圖／果陀劇場提供）

記者羅凌筠／綜合報導

童星出道的蔡燦得有著一張娃娃臉，今年48歲的她出道已經43年，女星最喜歡被提到的「凍齡」反而讓她角色受限，直到她在舞台劇中詮釋各種不一樣的人生，徹底撕掉「娃娃臉」的標籤，今年，蔡燦得先到上海與王柏森演了《平如美棠》，挑戰從18歲演到80歲，最近則與賴雅妍、屈中恆、劉亮佐展開《妳和我和他的真相》巡演，讓她有感而發地說：「我的人生是40歲才開始。」

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▲蔡燦得突破形象，在《四姊妹》中扮演骨子裡很風騷的小妹。（圖／故事工廠提供）
▲蔡燦得突破形象，在《四姊妹》中扮演骨子裡很風騷的小妹。（圖／故事工廠提供）
蔡燦得5歲就拍廣告出道，接著又拍了不少電視、電影，至今出道已經43年，回憶演藝人生，她說：「我一有記憶就是過著這樣的人生，就是在演藝圈長大的。」曾經她也想轉行，拍完電影《惡女列傳》跟著一個從美國回來的造型師學習，但發現：「工作人員真的很辛苦，我完全沒有天分，連珠針都別不好，跪在那邊弄很久，我不是那行的料。」

但有著一張娃娃臉，形象正面卻讓蔡燦得在表演之路很受限，找她的角色都是以善良正向的角色為主。後來接觸到舞台劇，才讓她可以詮釋的角色更多元，不過也不是一開始就很順遂的，1999年演出《十三角關係》讓她受到震憾教育，對戲的演員是蕭艾、郎祖筠、趙自強等人，個個都很厲害，讓她嚇慘了，一直不敢再接舞台劇。

▲蔡燦得（左起）正與屈中恆、劉亮佐、賴雅妍進行《妳和我和他的真相》巡演。（圖／果陀劇場提供）
▲蔡燦得（左起）正與屈中恆、劉亮佐、賴雅妍進行《妳和我和他的真相》巡演。（圖／果陀劇場提供）
這中間，蔡燦得2006年接演過《淡水小鎮》，後來到了2017年的《徵婚啟事》，她終於遇到自己的演技啟蒙老師曾國城，「城哥是很愛演戲的人，一直抓著我不斷的排練，連等電梯都不放過，磨著磨著，有一天我突然知道要如何設計角色，對演戲產生極大的興趣。」蔡燦得特別感謝曾國城。

今年也是蔡燦得舞台劇的豐收年，上半年演了《四姊妹》和《一個公務員的意外死亡》。《四姊妹》中的蔡燦得是個表面和善，骨子裡很風騷，對性有需求的小妹，她很謝謝導演王琄，「既定印象大家不會找我演這樣的角色，所以我很感謝導演王琄姊願意信任我，也透過不斷的排練，呈現出最後的版本。」《一個公務員的意外死亡》中蔡燦得演一個嘴巴毒辣，會抽菸、躁鬱的總編輯，「這角色很多個性都是排練到一半才發展出來的。」

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