蔡燦得「娃娃臉」困擾半輩子　終於撕掉標籤：18歲演到80歲

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但有著一張娃娃臉，形象正面卻讓蔡燦得在表演之路很受限，找她的角色都是以善良正向的角色為主。後來接觸到舞台劇，才讓她可以詮釋的角色更多元，不過也不是一開始就很順遂的，1999年演出《十三角關係》讓她受到震憾教育，對戲的演員是蕭艾、郎祖筠、趙自強等人，個個都很厲害，讓她嚇慘了，一直不敢再接舞台劇。
這中間，蔡燦得2006年接演過《淡水小鎮》，後來到了2017年的《徵婚啟事》，她終於遇到自己的演技啟蒙老師曾國城，「城哥是很愛演戲的人，一直抓著我不斷的排練，連等電梯都不放過，磨著磨著，有一天我突然知道要如何設計角色，對演戲產生極大的興趣。」蔡燦得特別感謝曾國城。
今年也是蔡燦得舞台劇的豐收年，上半年演了《四姊妹》和《一個公務員的意外死亡》。《四姊妹》中的蔡燦得是個表面和善，骨子裡很風騷，對性有需求的小妹，她很謝謝導演王琄，「既定印象大家不會找我演這樣的角色，所以我很感謝導演王琄姊願意信任我，也透過不斷的排練，呈現出最後的版本。」《一個公務員的意外死亡》中蔡燦得演一個嘴巴毒辣，會抽菸、躁鬱的總編輯，「這角色很多個性都是排練到一半才發展出來的。」
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