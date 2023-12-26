毛孩快比小孩多？韓「寵物推車」銷量超越嬰兒車 少子化問題難解
韓國嚴重的少子化問題近年頻頻登上國際媒體版面，而隨著國內出生率降低，在經濟、社會、國防等領域也將受到巨大衝擊。有韓國媒體發現，在韓國人均生養孩子的數量逐漸降低的同時，寵物推車的銷量卻已經超過了嬰兒推車，有學者指出兒童用品售價愈發昂貴造成的惡性循環，恐將進一步降低該國的出生率。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國低生育造成的社會問題被認為將反應在許多面向，當局統計數據顯示，預計到了2050年，韓國青年人口數恐將減少一半，明年小學新生入學人數更可能首度跌破40萬大關。根據韓國最大網購平台數據，在今年前3季「寵物推車」的銷量已經超過了「嬰兒推車」，這也是近三年來首度出現這個趨勢。
韓媒指出，去年該國飼養貓狗等寵物的家庭數量達600萬戶，占全體總家戶數的25%以上，也就是說每四個家庭至少就會有一戶飼養毛小孩，相較之下韓國《9月人口動向》報告顯示，當地第3季總和生育率為0.7，創下歷年第3季的最低。
韓國仁荷大學消費者系教授李恩熙指出，嬰兒用品市場隨著出生率降低，而逐漸呈現產品高品質、高價化的現象，但昂貴的嬰幼兒用品又勸退民眾生育，「如此惡性循環，恐進一步降低韓國出生率。」
韓國央行警告，若政府無法解決高房價、青年就業困難等問題，該國屢創新低的生育率問題將與人口老化一起造成經濟持續萎縮、難以增長；若政府可以設法降低房價，改善人口過度集中都會區的問題，另外也針對19至34歲的青年人口就業進行幫助，那麼韓國的總生育率就有望回升至0.845。