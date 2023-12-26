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毛孩快比小孩多？韓「寵物推車」銷量超越嬰兒車　少子化問題難解

▲韓國少子化問題嚴峻，國內網購平台更發現今年前三季寵物推車的銷量卻已經超過了嬰兒推車。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國少子化問題嚴峻，國內網購平台更發現今年前三季寵物推車的銷量卻已經超過了嬰兒推車。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國嚴重的少子化問題近年頻頻登上國際媒體版面，而隨著國內出生率降低，在經濟、社會、國防等領域也將受到巨大衝擊。有韓國媒體發現，在韓國人均生養孩子的數量逐漸降低的同時，寵物推車的銷量卻已經超過了嬰兒推車，有學者指出兒童用品售價愈發昂貴造成的惡性循環，恐將進一步降低該國的出生率。

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韓國低生育造成的社會問題被認為將反應在許多面向，當局統計數據顯示，預計到了2050年，韓國青年人口數恐將減少一半，明年小學新生入學人數更可能首度跌破40萬大關。根據韓國最大網購平台數據，在今年前3季「寵物推車」的銷量已經超過了「嬰兒推車」，這也是近三年來首度出現這個趨勢。

韓媒指出，去年該國飼養貓狗等寵物的家庭數量達600萬戶，占全體總家戶數的25%以上，也就是說每四個家庭至少就會有一戶飼養毛小孩，相較之下韓國《9月人口動向》報告顯示，當地第3季總和生育率為0.7，創下歷年第3季的最低。

韓國仁荷大學消費者系教授李恩熙指出，嬰兒用品市場隨著出生率降低，而逐漸呈現產品高品質、高價化的現象，但昂貴的嬰幼兒用品又勸退民眾生育，「如此惡性循環，恐進一步降低韓國出生率。」

韓國央行警告，若政府無法解決高房價、青年就業困難等問題，該國屢創新低的生育率問題將與人口老化一起造成經濟持續萎縮、難以增長；若政府可以設法降低房價，改善人口過度集中都會區的問題，另外也針對19至34歲的青年人口就業進行幫助，那麼韓國的總生育率就有望回升至0.845。

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