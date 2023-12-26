連擒許光漢、陳偉霆 陸劇小花章若楠晉升「男神收割機」
27歲陸劇小花章若楠曾和台灣男神許光漢合作過電影《你的婚禮》，這次她在新劇《照亮你》搭檔陳偉霆，積極示愛告白，在陳偉霆眼中，私下的章若楠其實是一個非常害羞的女生，尤其在拍攝比較親密的劇情時，她都需要花滿多時間準備情緒。「然後拍完之後你就見不到她了，她會躲在一個角落裡，你看不到她，她不會跟你說話。」
記者羅凌筠／綜合報導
章若楠則透露，有些劇中橋段看起來是女方在撩男生，但其實是陳偉霆在戲外給她很多建議，讓兩人的互動看起來更自然好看。好比戲裡有一幕是陳偉霆要騎機車載章若楠，導演請後座的章若楠把雙手緩慢往前靠攏，從腰間環抱陳偉霆，嬌羞的她覺得手指慢慢向前，感覺有點猥瑣而不知所措，陳偉霆馬上暖心建議她，可以試著將手如何擺放移動，引來導演大讚陳偉霆：「很會！」陳偉霆自嘲：「我經常自己抱自己的！」
《照亮你》是陳偉霆繼《救火英雄》後，再次詮釋消防員，角色性格也從當年電影裡衝勁十足的年輕隊員，蛻變為《照亮你》中冷靜穩重的消防站長，為了演出到位，陳偉霆在開拍前，特別控制飲食並積極健身，希望外型能更符合消防員體格結實的形象，但開拍後，劇組竟擔心他練得太壯了！讓敬業的陳偉霆哭笑不得。
《照亮你》劇情描述記者「徐來」（章若楠飾）10年前因地震受困，在人生瀕臨絕望時，幸運地被「靳時川」（陳偉霆飾）尋獲救出，重獲新生的她投入訓練搜救犬行列，並勇敢追求當年照亮自己生命的恩人，與他一同經歷生死考驗。27日起每周一至五晚間11點，於八大第1台全台首播。
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