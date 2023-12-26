新北府提「絕對座標」指賴清德老家為空地新增 卓冠廷再批扯謊
針對新北市政府今（26）日再發布新聞稿，指出以民進黨總統候選人賴清德「現在」的萬里中福84號門牌建物，利用Google Map定位座標，以多種圖資交互比對並至現場勘查後，採用絕對值的「座標」進行圖資判讀，確定賴清德萬里老家就是在2003年以後從空地中新增出來的建物。對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷晚間再度發文痛批，指出每一張衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份，用Google Map定位座標來比對賴清德老家，強調是市府所謂的「絕對的座標」就是絕對的謊言。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府工務局指出，利用Google Map定位座標，再比對內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，並至現場勘查確認現況建物結構形式等方式，經過交互比對分析，反推出該建物在該定位點過往年代的歷史變化，同時在進行圖資判讀的時候，將「比例尺」、「定位點」的因素考慮進去，並採用絕對值的「座標」進行比對，經多重考證取得結果，確認中福84號建築物位置，在1979年時還是一片樹林，強調該定位點上並無任何建築物，是不容否認的鐵一般事實。
新北市政府工務局的新聞稿中還提到，拆除大隊是以多種圖資交互比對並至現場勘查後，採用絕對值的「座標」進行圖資判讀，未採用可能會產生誤差的比例尺，確定賴清德萬里老家就是在2003年以後「從無到有」從空地中新增出來的建物，稍有測量常識者都懂；重申市府本於公務員初衷，完全客觀、公正、依法行政，呼籲有心人士勿用一張嘴來抹煞專業和事實。
卓冠廷晚間的發文開頭即提到打臉新北市政府工務局和地政局，指出市府的「定位推斷」就是個徹底的笑話，說到工務局說拿來比對賴清德老家的座標是Google Map定位座標，光憑這點就可以證明，新北市府所稱「絕對的座標」是絕對的謊言。
卓冠廷指出，每一張衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份；年代越久遠，同一個座標的偏差就越大，其中從2023年逐年往回比對，到Google最早的2002年圖資，賴清德84號老家已經定位到數十公尺外的山坡上了，要請新北市府的公務員懸崖勒馬，不要為了選舉，幫長官背鍋。
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