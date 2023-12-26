毛澤東「130週年冥誕」　中國民間、社媒反應差很大

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而在25日晚間，湖南韶山毛澤東銅像廣場上也聚集了上萬名民眾，其中有人高舉著毛澤東像，有人揮舞紅旗，眾人除了高喊「永遠懷念毛主席」、「毛主席萬歲」等口號外，還激昂地揮舞著「毛主席我們永遠想念您」等旗幟高唱《歌唱祖國》、《東方紅》等曲。
在這群以中老年為主的群眾當中，也有一群年輕人手舉毛澤東相片和紅旗高喊，「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制。」
毛澤東冥誕也在網路上充斥討論聲浪，微博上幾乎每篇回應都寫下「緬懷偉人」、「致敬緬懷毛爺爺」，但在社群平台X（前稱推特）上則出現不少諷刺或批評聲浪，「這些年輕人是真沒經歷過文革時的慘劇」、「習主席已經很努力了，你們再給他一點時間」、「年輕人真正想表達的是對當下官員腐敗、貧富差距大到離譜的不滿。」
此外，在湖南師範大學學生餐廳食堂上也出現了「紀念毛主席誕辰130周年」的巨型蛋糕，有中國網友批評「他（毛澤東）那麼痛恨知識份子，甚至把大學都給停了，現在這幫大學生還去紀念他」、「3年後會不會紀念發動文化大革命60周年？」，也有留言調侃「蛋糕是洋人的玩意，建議改成中國傳統蛋炒飯」。