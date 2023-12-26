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毛澤東「130週年冥誕」　中國民間、社媒反應差很大

▲今（26）日是中國前領導人毛澤東130周年冥誕，在湖南韶山毛澤東銅像廣場不少人舉著紅旗，並高呼「毛澤東萬歲」等口號。（圖／翻攝自X平台）
▲今（26）日是中國前領導人毛澤東130周年冥誕，在湖南韶山毛澤東銅像廣場不少人舉著紅旗，並高呼「毛澤東萬歲」等口號。（圖／翻攝自X平台）

國際中心楊智傑／綜合報導

今（26）日是中國前領導人毛澤東130周年冥誕，中國國家主席習近平也率領中共高官向毛澤東雕像三鞠躬，並瞻仰了毛澤東的遺容。與此同時，「毛澤東冥誕」等相關話題也在今天成為中國民間社會的討論焦點，除了登上微博熱搜外，還有數萬人齊聚韶山紀念高喊「不要資本主義、要真正的公有制」。

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12月26日是毛澤東誕辰130周年紀念日，依慣例，中國國家主席習近平今上午將率中共中央領導人赴毛澤東紀念堂瞻仰遺容，之後在人民大會堂舉行座談會，由習近平發表講話；《新華社》則稱「人民領袖毛澤東」、「人民的領袖——毛澤東的130個瞬間」、「毛澤東書信故事」、「毛澤東的詩詞人生」等多部紀錄片陸續於近期開播。

而在25日晚間，湖南韶山毛澤東銅像廣場上也聚集了上萬名民眾，其中有人高舉著毛澤東像，有人揮舞紅旗，眾人除了高喊「永遠懷念毛主席」、「毛主席萬歲」等口號外，還激昂地揮舞著「毛主席我們永遠想念您」等旗幟高唱《歌唱祖國》、《東方紅》等曲。

在這群以中老年為主的群眾當中，也有一群年輕人手舉毛澤東相片和紅旗高喊，「要社會主義，要真正的公有制，要毛澤東思想，不要資本主義，不要大官僚所有制，不要打著馬列主義旗號的私有制。」

毛澤東冥誕也在網路上充斥討論聲浪，微博上幾乎每篇回應都寫下「緬懷偉人」、「致敬緬懷毛爺爺」，但在社群平台X（前稱推特）上則出現不少諷刺或批評聲浪，「這些年輕人是真沒經歷過文革時的慘劇」、「習主席已經很努力了，你們再給他一點時間」、「年輕人真正想表達的是對當下官員腐敗、貧富差距大到離譜的不滿。」

此外，在湖南師範大學學生餐廳食堂上也出現了「紀念毛主席誕辰130周年」的巨型蛋糕，有中國網友批評「他（毛澤東）那麼痛恨知識份子，甚至把大學都給停了，現在這幫大學生還去紀念他」、「3年後會不會紀念發動文化大革命60周年？」，也有留言調侃「蛋糕是洋人的玩意，建議改成中國傳統蛋炒飯」。

▲湖南師範大學學生餐廳紀念毛澤東誕辰130周年巨型蛋糕。（圖／翻攝自X平台）
▲湖南師範大學學生餐廳紀念毛澤東誕辰130周年巨型蛋糕。（圖／翻攝自X平台）

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