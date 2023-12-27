2024元旦新制／基本工資漲破2.7萬！托育補助1.3萬　兵役恢復1年

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元旦起，每月基本工資由2萬6400元調整為2萬7470元，每小時基本工資由176元調整為183元，預估分別有179萬名勞工、60萬名時薪制勞工受惠。這也是政府連續第8年調漲基本薪資。
📌托育補助調高
2024元旦起，0到2歲托育補助門檻，由原先控制在家庭可支配所得10%~15%降低為5%~10%，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元，預估1年有9.5萬名兒童受益。
📌社福補助調高
中低收入老人生活津貼每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元，約22萬人受惠；弱勢兒童及少年生活扶助方面，約有10萬多人，每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元。
📌健保費調漲、住院自付額上限調高
因應明年1月1日起基本工資調漲，衛福部修訂健保投保金額分級表第一級月投保金額，由新台幣2萬6400元提高為2萬7470 元，健保署配合修定健保費負擔金額表，預估約818萬人保費受影響，每月多繳17至33元，全年保險收入增加約52億元。
至於住院自付額部分，同一疾病的住院負擔從4萬8000元調整為5萬元，調高2000元，增幅約4%；全年累計住院自付最高金額從8萬元調高到8萬4000元，調高4000元，調幅增5%。但重大傷病、低收戶等不受影響。預估影響人數為1.09萬人，影響金額約2337萬元。
📌國民年金6給付調增
國民年金6項年金給付的基本保障金額，從2024年1月起則按最近4年消費者物價指數(CPI)成長率依法調增，實際CPI成長率以行政院主計總處明年1月初公布為準，調增幅度暫以7%推算，預估老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金基本保障金額、原住民給付等4項，將由3772元調增為4036元，每月增加264元。
至於身心障礙年金基本保障金額及身心障礙基本保證年金等2項，將由5065元調增為5420元，月增355元，預估每月受益人數約為172萬9224人。
📌碳費徵收上路
2050淨零排放，碳費徵收2024年1月1日上路，2025年依盤查結果開徵碳費。環境部長薛富盛表示，第一階段將針對年排放量達2.5萬噸的排碳大戶徵收碳費，經調查統計全台共512家，涵蓋鋼鐵、電力、水泥、半導體業。薛富盛指出，512家排碳大戶就占台灣整體排碳量約七成。
📌瓦斯爐熱水器節能補助
經濟部「住宅燃氣器具節能產品補助措施」，購買能效1級的瓦斯爐或自然排氣式瓦斯熱水器，每台可獲2000元補助、2級能效補助1000元，而購買強制排氣式瓦斯熱水器，1級能效每台補助3000元、2級補助2000元。預算約4億元，補助期間從2024年1月1日至4月30日止，預算若用罄，會提前截止申請。估計一年可減少4.3萬噸排放量。
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📌義務役恢復1年
2024年役男當兵得服1年兵役了！國防部恢復徵集1年制義務役男，其中入伍訓8周、部隊訓練44周，不過本俸也從6510元調高為1萬130元，而入伍訊後下部隊可額外領每月1萬190元的「專業加給」，月薪合計2萬320元。志願役則是月領3萬5320元（本俸1萬130元+專業加給1萬5190元+志願役加給1萬元）。
國防部估，2024至2029可徵役男人數，預判1年義務役每年入營人數將由約9000人增加至約6萬人，可逐年充實守備部隊戰力。
📌全民大減稅
在綜合所得稅部分，2023年度每人基本生活費從19.6萬元調升至20.2萬元，預估235萬戶受惠；伙食費免列薪資所得額也由2400元調增到3000元。財政部預估受益戶235萬戶，減稅利益189億元。
同時，綜所稅免稅額調高至9.7萬元、標準扣除額調高至13.1萬元、薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至21.8萬元，課稅級距也調高。房租支出改列特別扣除額，調高額度至18萬元，受惠戶數46六萬戶至102萬戶。
幼兒學前特別扣除額擴大至6歲以下，第一名子女扣除額調高至15萬元，第二名以上調高為22.5萬元，且刪除排富條款，五月報稅即適用。同時提高繳稅起點，以單身新鮮人為例，只要所得44.6萬元以下即可不必繳稅。
📌遺產稅扣除額調高
遺產稅6大扣除額也調高了，包括：配偶扣除額調高至553萬元、直系血親卑親屬扣除額調高至56萬元、父母扣除額調高至138萬元、重度以上身心障礙特別扣除額提高至693萬元、受被繼承人扶養的兄弟姊妹及祖父母扣除額調高為56萬元，喪葬費扣除額調高為138萬元。
還有不計入遺產總額的金額也提高，包括被繼承人日常生活必須的器具及用具，調高至100萬元；被繼承人職業上的工具，調高至56萬元。
📌放寬外籍、無戶籍居留規定
為營造優質友善移民環境及強化人流安全管理，《入出國及移民法》修正63條條文，主要鬆綁停居留規定，強化婚姻移民的家庭團聚權，並增訂處罰不法態樣及提高罰則，並將修訂「外國人停留居留及永久居留辦法」等15項配套子法。以下攸關福祉措施，元旦起施行：
1.外籍配偶喪偶或曾經在臺合法居留的外籍配偶，對我國未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，只要持停留簽證來臺，就可以申請居留。
2.鬆綁無戶籍國民及外國人停居留的限制，以及新增對我國有特殊貢獻、高級專業人才、於各專業領域得首獎申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，皆可隨同永久居留。
3.新增律師事務所自明年元旦起，可申請經營移民業務，但代辦移民業務的公司負責人，若曾經犯詐欺、背信罪，經有罪判決確定者，限制其經營移民業務條件。
此部分共計修訂「外國人停留居留及永久居留辦法」等8項子法，於2024年1月1日起施行。而處罰及收容規定等部分，則於2024年3月1日施行，新法全面實施後，將更能兼顧人權保障及社會安全。