選前蔡英文坐鎮左楠 李柏毅頒發後援會幹部「甲級動員令」
總統蔡英文今(26)日特別南下高雄參加民進黨左楠區立委候選人李柏毅所舉行組織幹部會議，希望大家支持李柏毅，送李柏毅進立法院。蔡英文也強調，左營是對元首來說最重要的地方，這裡絕對不能輸掉，都說要走蔡英文路線，那就支持蔡英文團隊的候選人。現場李柏毅頒發後援會幹部「甲級動員令」，希望，守住左營楠梓一席、守住國會過半的關鍵。
記者郭凱杰／高雄報導
蔡英文今南下高雄前往蓮潭會館，參加李柏毅所舉辦的「一個都不能少，團結護台灣」組織座談會，也為民進黨高雄市第3選區（左營、楠梓區）立委參選人李柏毅加油打氣。
蔡英文細數過去八年政績，從堅持國防自主產業的決心，到台灣自己造出了潛艦；八年八千億的前瞻基礎建設為我國打好經濟發展基礎，讓臺灣經濟成為亞洲四小龍的第一名，可以普發現金、擴大長照服務與提高育兒津貼，同時償還國債。蔡英文強調，「這些不是撒幣，我絕對沒有債留子孫」。
李柏毅表示，當年陳水扁政府遭到被國民黨杯葛反對，把潛艦軍購預算案退回程序委員會多達69次，不然台灣早已向美方取得8艘柴電潛艦。馬英九說要發展國防卻毫無作為，藍營百般刁難蔡政府發展國防建設。一直到民進黨於國會取得過半後，在中央政府與立委配合下，我們才成功完成海鯤號、才成功下水。
李柏毅提到，自己擔任陳菊市長室主任面對馬英九主政的中央政府，與蔡總統過去八年帶領台灣發展，兩人對於南部建設的用心可說是天差地遠。李柏毅補充，高雄捷運黃線從無到有，現在已經開始動工，自己未來進入國會後也會爭取捷運紫線，從高雄醫學大學接到左營的榮民總醫院、高鐵站，進入楠梓右昌、高雄大學地區、橋頭科學園區，要力拚在四年內動工。