他是我兄弟　蔡英文參加李昆澤幹部誓師大會

選舉倒數18天，選情日趨白熱化，總統蔡英文今（26）日到高雄參與李昆澤選戰幹部誓師大會，蔡英文表示，李昆澤是她正港的兄弟，在2008年民進黨最困難的時候，李昆澤擔任她的特助，陪著她一步一步贏回台灣人民對民進黨的信任，李昆澤是她最強力的助手。市長陳其邁則表示，這幾年高雄重大建設都是依靠昆澤爭取預算，選對人是台積電來設廠，選錯人是高雄建設都難產。
記者郭凱杰／高雄報導
李昆澤感性的說,他全力為高雄爭取建設經費，鐵路地下化第一階段完工通車，爭取陸橋拆除、地下道填平及九如陸橋拆除重建，規劃綠園道讓環境變得更好。他爭取國際旅展、推動車站大商圈、爭取勞保撥補、陪產檢假，守護國家各項重要預算，這些都是為了守護台灣建設高雄，支持他不是支持他個人，是支持挺台灣顧高雄的共同理念。
蔡英文也表示，李昆澤是勞工出身，最在意勞工的權益，所以他最早提出勞保要由政府撥補、要負最終支付責任，並在昆澤的爭取督促下，已經連續撥補第四年，明年已經編好預算，加上特別預算，總共2670億，這都依靠李昆澤在立院的爭取。
蔡英文也針對國際局勢強調，面對中國威脅能守護台灣的，是台灣自主的國防實力，是台灣人民堅定的選擇，面對紛亂複雜的國際局勢，需要有經驗最穩健的團隊帶領台灣繼續向前，同時國會也需要過半，才能讓國防、外交、民生經濟等政策順利推行。懇請所有幹部總統要全力支持經驗最豐富的賴清德、蕭美琴，立委選擇做事最穩健踏實的李昆澤，帶領台灣、帶領高雄，讓台灣更加強大持續向前行。
高雄市議會康裕成議長及議員則表示,民進黨的支持者、是台灣進步重要的推動力量，因為我們都堅定的支持台灣的民主發展，堅定的支持高雄的建設發展！拜託所有幹部要積極的打電話，積極的催票！我們絕對不走回頭路！
今天參與李昆澤選戰幹部誓師大會與除總統蔡英文及高雄市長陳其邁外，包括高雄市議長康裕成、議員何權峰、議員鄭孟洳、議員黃文益、議員湯詠瑜、議員邱俊憲及超過300名選戰幹部，共同誓師力挺賴清德、李昆澤！