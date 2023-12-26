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拘提支持者里長上手銬　郭倍宏籲調查官們出面公開對談

▲高雄市第六選區立委侯選人郭倍宏今(26)日召開記者會重磅回應法務部調查局昨天的聲明，並再度秀出相關證據駁斥，呼籲調查局長蔡清祥當面對質。（圖／郭倍宏競選總部提供）
▲高雄市第六選區立委侯選人郭倍宏今(26)日召開記者會重磅回應法務部調查局昨天的聲明，並再度秀出相關證據駁斥，呼籲調查局長蔡清祥當面對質。（圖／郭倍宏競選總部提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市第六選區立委侯選人郭倍宏今(26)日召開記者會重磅回應法務部調查局昨天的聲明，並再度秀出相關證據駁斥，呼籲調查局長蔡清祥當面對質。郭倍宏表示，若涉及說謊及介選，他鄭重要求法務部長蔡清祥請辭，民進黨賴清德總統候選人立刻退選！

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▲發言人林于凱還現場call-out一名當天「被」押走的許姓里民，他清楚描述了當天「恐怖」的情景。（圖／郭倍宏競選總部提供）
▲發言人林于凱還現場call-out一名當天「被」押走的許姓里民，他清楚描述了當天「恐怖」的情景。（圖／郭倍宏競選總部提供）
「如果我們忍無可忍，那就毋需再忍！這樣無法無天的執政黨，我們就推翻它！」針對法務部調查局高雄市調查處本月20日正值立委候選人抽籤造勢當天，清晨即逮捕數十位里長，羈押整日至半夜始放人；調查局24日一早即發佈新聞稿澄清，指稱其約詢對象是「近期赴中國旅遊並接受中國官方人員接待、參與餐會或座談會」的里長，堅持其偵辦過程均遵守「行政中立、依法行政」原則，並未有「替特定立委候選人助選或打壓其他候選人的情形」，對此，郭倍宏質疑「真的是這樣嗎？」，真的是如此嗎？說這樣的大謊都不用打草稿，是把人民當傻瓜嗎？！

▲證人傳票。（圖／郭倍宏競選總部提供）
▲證人傳票。（圖／郭倍宏競選總部提供）
郭倍宏也手持現場展示的「一把手銬」鄭重回覆調查局長，他們這些被欺凌的當事人都願意集體與局長大人在公開場合當面對談，大家都想了解為何貴局12月20日當天清晨五、六點鐘，可以在沒有出示拘票的狀況下，高雄市調查處就把幾十位里長「押」去約談，到隔天凌晨一、二點才放人，而且有些里長在拘提過程中甚至被上手銬，極盡羞辱之能事。

▲被告傳票。（圖／郭倍宏競選總部提供）
▲被告傳票。（圖／郭倍宏競選總部提供）
郭倍宏也指責調查局說，「你們確實是從赴中國旅遊談起，但那些只是幌子，不僅不是重點也沒有任何實證，也許附帶的「問東問西」才是主要目的吧！我想請教，我在選舉期間所舉辦「阿倍廟口開講」，到底干「習近平」或「反滲透法」何事？值得你們這般關心及加持呢？！」

郭倍宏也質疑，檢、警、調為何要在現場拍照？然後依照照片把出現在廟口開講活動的里長ㄧ一點名，拿著照片對照人，把合法參加立委競選演講活動的里長當成現行犯對待，不僅言語粗暴，甚至直接出言恐嚇，要用測謊機來看這些里長究竟有沒有接受郭倍宏的金錢賄賂，否則「為什麼立委要支持郭倍宏，不支持黃捷呢？」郭倍宏重覆「你們說得很清楚，是黃捷，不是陳美雅！這是哪們子的行政中立！依法行政又依什麼法！」

郭倍宏還拿出高雄市政府警察局核定２０日遊行通知書的公文，請問市調處「你們核准我的遊行，然後抓人說不知道我當天遊行，你說給高雄市民聽聽看，這是不是一派胡言！這是一場誤會嗎？請台灣人都來評評理。」

郭倍宏也提醒說，調查局的薪水是納稅人的公帑，「請問局長大人，要不要找你的調查官員們來跟這些繳稅付你們薪水、卻被你們嚇壞了的平民老百姓公開對談，讓我們所有人一起來判斷到底這其中有什麼誤會？」

另外，記者會中，發言人林于凱還現場call-out一名當天「被」押走的許姓里民，他清楚描述了當天「恐怖」的情景。許先生說，早上8點多那些人來敲門，出示了一張「傳票」就要求他配合回處約談調查，他才剛醒，來不及洗潄就被「帶走」，約談過程才一個多小時，卻拖到晚上9點多才放了他，他直到10：40才到家。

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