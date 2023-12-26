印尼明年總統大選「全球規模最大」 防長攜手佐科威之子民調第一
全球各地在2024年將陸續舉行一連串選舉，其中印尼有著「全球最大規模的總統直選」，預計超過2億名合格選民將選出新總統。根據當地民調機構結果，現任國防部長與現任總統佐科威36歲長子的競選組合最受選民支持，這名三度參選的國防部長支持度正遙遙領先。
國際中心楊智傑／綜合報導
印尼將於明年2月14日進行總統大選，參選的3組候選人包含國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）、前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）以及前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan），其中最受人矚目的，就是現年72歲的國防部長普拉伯沃與其副手36歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）的組合。
這是普拉伯沃第3次角逐總統大位，他在2014年及2019年皆以些微差距敗給佐科威，卻在這次選擇與佐科威的長子吉伯朗搭檔參選，這個組合被外界認為最有希望當選下屆印尼總統。
根據印尼民調機構「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）今天公佈的最新民調結果，兩人獲得46.7%的支持率，而現年54歲、在中爪哇與年輕人間擁有高支持度的甘查爾則名列在後，獲得24.5%的支持率，有著開明派穆斯林、最年輕大學校長形象的前雅加達省長阿尼斯則獲得21%的受訪者支持。
根據印尼法律規定，現任總統佐科威已無法再競選連任，但長子吉伯朗選擇與父親過去的競爭對手聯合參選，有多名印尼學者對此就向《中央社》分析指出，吉伯朗投入大選是佐科威要延續其政治影響力，甚至是為了他的政治王朝，「若他們能贏得大選，普拉伯沃顯然對他（佐科威）有所虧欠，加上普拉伯沃年事已高，萬一他無法繼續擔任總統，吉伯朗就會接管政權。」