台大選進入倒數！習近平親自出面重申「一中原則」與「九二共識」

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中國官媒《新華社》指出，包含習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人先是前往「毛主席紀念堂」致意，接著在北京人民大會堂上，習近平發表談話時堅稱「實現祖國完全統一」是「大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一。」
習近平還說，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。
對於這段發言，《路透》稱習近平雖未提及武力統一台灣，但中國始終未放棄使用武力的可能，儘管習近平談話內容並沒有明確提及台灣的選舉，但在這個敏感時機重提「堅持一個中國原則和九二共識」，顯然是對明年的大選「喊話」；報導也提到，中國政府同時也不斷刻意塑造民進黨總統候選人賴清德「危險的台獨份子」形象，拒絕賴清德提出的兩岸對話主張。
此前美媒透露，中國國家主席習近平在11月的舊金山「習拜會」親口告訴美國總統拜登，「北京終將統一台灣，只是時間尚未決定而已」，中國官員在峰會前還要求拜登在會後發表公開聲明，表態美國支持中國「和平統一」台灣、不支持台獨，但遭到了白宮拒絕。
隨著選舉日期逼近，北京當局過去數週以來對於台灣的政治、軍事、經濟方面的施壓，以及對於選舉的干涉等作為也愈發明確。
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