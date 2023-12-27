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台大選進入倒數！習近平親自出面重申「一中原則」與「九二共識」

▲中國國家主席習近平在紀念毛澤東130歲誕辰時，重申一中原則與九二共識。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平在紀念毛澤東130歲誕辰時，重申一中原則與九二共識。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

距離台灣總統大選只剩不到3週，這次投票將決定未來四年台灣與北京當局的關係，儘管在拜習會上受到美方警告不要出手介入，但中國國家主席習近平今（26）仍趁紀念毛澤東130歲誕辰時，重申一中原則與九二共識，並表示「堅決防止『任何人』、以任何方式把台灣從中國『分裂』出去。」

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今天是毛澤東誕辰130周年紀念日，依慣例，中國國家主席習近平上午會率中共中央領導人赴毛澤東紀念堂瞻仰遺容，之後在人民大會堂舉行座談會，由習近平發表講話。

中國官媒《新華社》指出，包含習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人先是前往「毛主席紀念堂」致意，接著在北京人民大會堂上，習近平發表談話時堅稱「實現祖國完全統一」是「大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一。」

習近平還說，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

對於這段發言，《路透》稱習近平雖未提及武力統一台灣，但中國始終未放棄使用武力的可能，儘管習近平談話內容並沒有明確提及台灣的選舉，但在這個敏感時機重提「堅持一個中國原則和九二共識」，顯然是對明年的大選「喊話」；報導也提到，中國政府同時也不斷刻意塑造民進黨總統候選人賴清德「危險的台獨份子」形象，拒絕賴清德提出的兩岸對話主張。

此前美媒透露，中國國家主席習近平在11月的舊金山「習拜會」親口告訴美國總統拜登，「北京終將統一台灣，只是時間尚未決定而已」，中國官員在峰會前還要求拜登在會後發表公開聲明，表態美國支持中國「和平統一」台灣、不支持台獨，但遭到了白宮拒絕。

隨著選舉日期逼近，北京當局過去數週以來對於台灣的政治、軍事、經濟方面的施壓，以及對於選舉的干涉等作為也愈發明確。

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