跆拳道「國民女友」羅嘉翎與頂尖國手攜手公益 帶領孩童們闖關
跆拳道國手羅嘉翎於23日攜手三位跆拳道國手舉辦免費參加的兒童公益活動。羅嘉翎（東京奧運銅牌）、黃映瑄（成都世大運銀牌）、李映萱（秘魯世界錦標賽金牌）、陳柏諺（瓜達拉哈拉世錦賽銅牌）共同擔任闖關關主，讓小朋友們透過四個不同的關卡體驗跆拳道技巧，期望能讓他們對跆拳道產生興趣。
記者吳政紘/綜合報導
羅嘉翎自東京奧運奪牌後，人氣急升，她也積極透過各種方式推廣跆拳道。在疫情期間，她透過YouTube頻道製作了「兩分鐘學跆拳」，以簡短的片段介紹跆拳道知識。
今年更進一步舉辦實體活動，設計了四個闖關活動，讓小朋友分別體驗踢擊、擊破、敏捷以及跆拳基本動作等關卡。當天吸引了超過百名小朋友參與，活動在新北市蘆洲國民運動中心熱鬧登場。現場不僅有贊助商的攤位，也為參與闖關的小朋友提供獎狀和豐富的贊助商獎品，讓每位參與者都能歡喜而歸。
羅嘉翎表示：「舉辦這樣的活動讓小朋友們體驗非常開心，現場的小朋友都充滿活力。大家都能玩得不亦樂乎，希望他們漸漸喜歡上跆拳道。
這次我們特別與UCA奧特創意合作，在他們的超能宇宙角色中加入跆拳道，看到自己的樣子變成卡通圖案覺得非常可愛，現場佈置得很有童趣，相信小朋友們也能更融入、玩得更開心。
這次活動能夠順利辦起來並且免費讓大家參加，要感謝我的經紀公司以及各個贊助商的幫忙，包括中華文化總會、ACT銀銅鈦、匯智資訊、FOOTER、綠的GREEN等。希望這不僅僅是商業上的合作，還能攜手一起做公益，讓更多人認識跆拳道，也認識支持運動員的廠商們，期待未來能夠辦得越來越大，讓更多小朋友們參與。」
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