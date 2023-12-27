今日我最嫩／大學懷抱搖滾夢 綠委昔蓄長髪自稱「貝斯手Danny」
民進黨現任立委羅致政是少數畢業於政大外交系支持民進黨的學者，取得美國名校加州大學洛杉磯分校（UCLA）政治學博士後，曾任東吳大學政治學系主任，2011年首次獲得民進黨徵召參選新北板橋東區立委，以些微差距敗給前藍委江惠貞，2016年再戰成功復仇，被視為黨內極為倚重的中生代政治人物，曾任民進黨發言人、國際事務部主任，同時也是英系要角，明年大選將挑戰立委3連霸，若有順利連任更有望挑戰新北百里侯。
記者陳威叡／台北報導
羅致政在政大就讀期間，也曾懷抱搖滾夢，參加吉他社並創立搖滾樂團「YEAH」，擔任電貝斯手並到各地表演，頭髮留到肩膀，被稱為「貝斯手Danny」，最愛穿緊身牛仔褲，當時樂團的主唱陳子鴻，如今也成為樂壇重量級人物，而即使離開後樂團仍繼續存在，後續加入成員還包過知名歌手張雨生與名主持人陶晶瑩，都是政大吉他社學弟妹。他的妻子陳亮吟也曾是知名歌手，和王識賢合唱的「雪中紅」，更是KTV經典情歌。
羅致政於2000年首次入閣，擔任外交部研究設計委員會主委，早年活躍於社會運動，在2008年擔任台灣社秘書長之際，主導「830百日怒吼大遊行」，呼籲台灣人民站出來，以實際行動表達對馬政府不滿的心聲。而2011年獲得首次獲得民進黨徵召，參選新北市第七選區立委，首次以些微差距敗給國民黨籍立委江惠貞，2016立委選舉，羅致政捲土重來復仇成功，而本次將挑戰立委3連霸，若有順利連任，未來更有望挑戰新北百里侯。
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