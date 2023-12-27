台灣最強鐵板燒不是夏慕尼！老饕「答案超意外」：這輩子只吃它

跨年限3天！全家咖啡「65杯2024元」　美式半價喝、5款商品買1送1

▲全家康康五優惠開跑，共推出5款夯品買1送1，其中特大美式也有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家康康五優惠開跑，共推出5款夯品買1送1，其中特大美式也有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家本週康康五優惠出爐，搭配2024年限定跨年優惠，除了有特大美式買1送1，以及五款商品包括泰奶雪糕、農心起司風味辛炒麵、加倍佳壁虎酸甜軟糖買1送1外，還有限3天的寄杯咖啡優惠，特濃美式65杯2024元、特濃拿鐵55杯2024元。

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🟡全家

📍門市｜12月29日至2024年1月1日

◾ 特大美式買1送1（原價60元、特價30元）

📍APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日

◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元

◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元

◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元

◾Fami!ce霜淇淋20入588元，原價49元、特價30元

◾大杯特濃經典美式65杯，原價55元、特價32元

◾大杯特濃經典拿鐵55杯2024元，原價65元、特價37元

◾大杯經典美式27杯+大杯單品美式27杯2024元

◾大杯經典拿鐵23杯+大杯單品拿鐵23杯2024元

▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲全家寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲全家寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
◾FamiCollection天然水610ml 買1送1

◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1

◾農心起司風味辛炒麵買1送1

◾長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包買1送1

◾加倍佳壁虎造型酸甜軟糖買1送1

▲全家康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠。（圖／全家提供）
📍APP優惠趣領券｜12月29日至2024年1月1日

◾大杯單品美式買1送1優惠券，限量50萬張

◾大杯單品拿鐵買1送1優惠券，限量50萬張

◾霜淇淋2支59元優惠券，限量30萬張

🟡7-11

📍門市｜2024年1月1日至2024年1月3日

◾特大杯美式買2送2，原價60元、特價30元

◾特大杯拿鐵買2送1，原價70元，特價47元

◾熱咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元

◾香鑽水果茶買2送2，原價70元、特價35元

以上咖啡優惠可搭配滿額立折，會員買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元；結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）

▲7-11迎接冬至加聖誕節，CITY系列飲品限時四天聖誕節優惠，厚乳拿鐵、榛果風味拿鐵、黑糖珍奶、奶茶同品項買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11元旦咖啡優惠可搭配滿額立折，會員買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元。（圖／7-11提供）
🟡星巴克

即日起至12月28日「耶誕數位體驗」倒數2天，玩遊戲就能輕鬆獲得「特大杯好友分享」，享特大杯飲料買一送一。尤其每年聖誕節必喝的太妃核果那堤，兌換期間為領券日D+2，最後兌換至12/30(六)，每日兌換時間為11:00-20:00。

🟡「一手私藏紅茶」手搖店｜｜即起至2024年1月7日

世界紅茶專賣店《一手私藏》推出新品「旺角鴛鴦」，新品即起至2024年1月7日，原價65元第二杯半價優惠，兩杯只要98元優惠價，以香港風味鴛鴦奶茶為靈感，使用兩大不同世界的奶茶與咖啡，匠心巧製，咖啡濃厚且奶茶滑順，宛如鴛鴦般結合。

▲世界紅茶專賣店《一手私藏》推出新品「旺角鴛鴦」與「半島凍檸」。（圖／一手私藏提供）
▲世界紅茶專賣店《一手私藏》推出新品「旺角鴛鴦」與「半島凍檸」。（圖／一手私藏提供）

不只7-11全家咖啡加烈酒！超市「威士忌拿鐵」參戰：全通路最便宜

7-11美式、拿鐵買1送1！厚乳拿鐵33元喝到跨年夜　全家泡麵買1送1

7-11元旦優惠出手了！特大美式27元、拿鐵買2送1　聖誕咖啡買2送2

聖誕節開工咖啡！7-11拿鐵買2送2　星巴克必喝太妃核果那堤買1送1

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