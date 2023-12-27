跨年限3天！全家咖啡「65杯2024元」　美式半價喝、5款商品買1送1

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📍APP優惠趣領券｜12月29日至2024年1月1日
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🟡7-11
📍門市｜2024年1月1日至2024年1月3日
◾特大杯美式買2送2，原價60元、特價30元
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以上咖啡優惠可搭配滿額立折，會員買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元；結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）
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🟡「一手私藏紅茶」手搖店｜｜即起至2024年1月7日
世界紅茶專賣店《一手私藏》推出新品「旺角鴛鴦」，新品即起至2024年1月7日，原價65元第二杯半價優惠，兩杯只要98元優惠價，以香港風味鴛鴦奶茶為靈感，使用兩大不同世界的奶茶與咖啡，匠心巧製，咖啡濃厚且奶茶滑順，宛如鴛鴦般結合。