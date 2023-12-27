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高球／日巡好手蔡佩穎領銜女將出擊　男團由林文堂等名將領軍

▲(右起)長春隊隊長陳志明、長春隊曾秀鳳、女子隊張雅淳、女子隊隊長蔡佩穎、男子隊詹世昌、男子隊隊長林文堂一同合影。(圖／TLPGA提供)
▲(右起)長春隊隊長陳志明、長春隊曾秀鳳、女子隊張雅淳、女子隊隊長蔡佩穎、男子隊詹世昌、男子隊隊長林文堂一同合影。(圖／TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2024日立盃高爾夫球賽，結合國內高球三大職業協會，以「3 Power」集結女子、男子、長春最強選手組隊，將於2024年1月20日在東華高爾夫球場，舉辦全台首場的跨協會公益對抗賽，角逐總獎金新台幣300萬元。該賽為台灣目前單日比賽紀錄獎金最高的賽事，大會於記者會公佈參賽陣容，女子隊由旅日好手蔡佩穎與台灣獎金后張雅淳領銜，期待以旅外成員陣容締造新猷；男子隊則由林文堂為代表，帶領手感火燙的亞巡好手力爭抗敵。

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身為地主的東華球場總經理陳志明，賽前則笑稱將以地主優勢讓風為長春隊改向，長春隊會以過往男、女名將旅外輝煌紀錄，於場上發揮寶刀未老的紮實功力，再次在東華球場締造「傳奇」。

男子隊不僅近期選手在亞巡賽場具佳績，杭州亞運銅牌得主洪健堯也將參賽日立盃，詹世昌表示：「整體「底氣」與運氣都不錯，希望能帶領整體隊員奪下勝利。」

上週完成TLPGA封關賽確認成為台灣獎金后的張雅淳，2023奪冠的賽事就是在東華球場舉行的大大數位女子公開賽，張雅淳表示：「期望自己在東華球場的好手感能於9月後繼續延續，能與各位旅外前輩一同奪冠，為自己賺進紅包」，旅日好手蔡佩穎也表達：「希望觀眾能真的進場為我們加油，同時幫助慈善團體募捐發票。」

台灣高球3 Power將於1月20日單日上、下午分別進行第一回合6人3球接力賽、第二回合Best Ball團體賽，比賽型式則利用東華球場前九洞打兩次比賽為標準；早上第一回合6人3球9洞比桿賽由各隊同組的兩名球員將合打一球，自梯台輪流擊球直到進洞為止並計算成績。單獨獲勝情形下獲勝隊伍可得2 分、第二名隊伍獲得1 分，若獲勝隊除外之兩隊得分相同，則該兩隊各得0.5 分；兩隊共同獲勝情形下，獲勝之兩隊可各得1.5 分；三隊平手情形下，三隊各得1分。

下午第二回合6球最佳球位9洞比桿賽，將由各隊的兩名球員各自擊球，並取兩人擊出之最佳成績為該洞之成績；單獨獲勝情形下獲勝隊伍可得4 分、第二名隊伍獲得2 分；若獲勝隊除外之兩隊得分相同，則該兩隊各得1 分；兩隊共同獲勝情形下，獲勝之兩隊可各得3 分；三隊平手情形下，三隊各得2 分。當日比賽結束後，勝利隊伍除獲得賽事製作專屬冠軍獎盃外，獲勝隊伍中更可由隊長推派表現最佳之球員，獲得本屆MVP 獎項。

此外，本年度賽事將於三時段：10:00、12:00、14: 00，分別邀請三位傳奇選手擔任時段關主，與Facebook官方粉絲頁貼文抽出的5 位民眾同場較量（3 場共15 位 進行對戰，時間規劃為30 分鐘）。5位參與者對比老師最接近洞口者，將獲得獎品。

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