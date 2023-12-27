高球／日巡好手蔡佩穎領銜女將出擊　男團由林文堂等名將領軍

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男子隊不僅近期選手在亞巡賽場具佳績，杭州亞運銅牌得主洪健堯也將參賽日立盃，詹世昌表示：「整體「底氣」與運氣都不錯，希望能帶領整體隊員奪下勝利。」
上週完成TLPGA封關賽確認成為台灣獎金后的張雅淳，2023奪冠的賽事就是在東華球場舉行的大大數位女子公開賽，張雅淳表示：「期望自己在東華球場的好手感能於9月後繼續延續，能與各位旅外前輩一同奪冠，為自己賺進紅包」，旅日好手蔡佩穎也表達：「希望觀眾能真的進場為我們加油，同時幫助慈善團體募捐發票。」
台灣高球3 Power將於1月20日單日上、下午分別進行第一回合6人3球接力賽、第二回合Best Ball團體賽，比賽型式則利用東華球場前九洞打兩次比賽為標準；早上第一回合6人3球9洞比桿賽由各隊同組的兩名球員將合打一球，自梯台輪流擊球直到進洞為止並計算成績。單獨獲勝情形下獲勝隊伍可得2 分、第二名隊伍獲得1 分，若獲勝隊除外之兩隊得分相同，則該兩隊各得0.5 分；兩隊共同獲勝情形下，獲勝之兩隊可各得1.5 分；三隊平手情形下，三隊各得1分。
下午第二回合6球最佳球位9洞比桿賽，將由各隊的兩名球員各自擊球，並取兩人擊出之最佳成績為該洞之成績；單獨獲勝情形下獲勝隊伍可得4 分、第二名隊伍獲得2 分；若獲勝隊除外之兩隊得分相同，則該兩隊各得1 分；兩隊共同獲勝情形下，獲勝之兩隊可各得3 分；三隊平手情形下，三隊各得2 分。當日比賽結束後，勝利隊伍除獲得賽事製作專屬冠軍獎盃外，獲勝隊伍中更可由隊長推派表現最佳之球員，獲得本屆MVP 獎項。
此外，本年度賽事將於三時段：10:00、12:00、14: 00，分別邀請三位傳奇選手擔任時段關主，與Facebook官方粉絲頁貼文抽出的5 位民眾同場較量（3 場共15 位 進行對戰，時間規劃為30 分鐘）。5位參與者對比老師最接近洞口者，將獲得獎品。