台灣已取得16個巴黎奧運席次　體育署修正全國性體育團體經費補助

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此外，國家運動訓練中心推動黃金計畫，經競技強化委員會遴選13個運動種類計75位菁英選手實施客製化專案培訓計畫，同時，國家運動科學中心更以科學化設備、組成醫療小組全力支援選手，提升培訓及參賽效益。
另外，在備戰2024巴黎帕運方面，目前已取得2個運動種類，計3個參賽席次，重點選手及培訓隊預計於113年3月進駐國家運動訓練中心，為讓選手無後顧之憂專心備戰帕運，已擬定提升帕運備戰選手日常零用金(含生活津貼)與奧運選手一致，並輔導中華帕拉林匹克總會研擬「備戰帕拉林匹克運動會選手分級原則」，將依備戰選手級別分別提供個別化服務，打造選手最佳堅實的後盾。
鄭世忠署長也指出，為使特定體育團體有更進階的良善治理，首要，鼓勵特定體育團體自主籌措財源並協助健全發展，並修正「全國性體育團體經費補助辦法」，如經教育部依法規考核前一年度會計及財務健全項目通過者，該團體執行計畫產生其他衍生收入之結餘得免予繳回，留供推展體育之用【不得支用於盈餘分配、理(監)事酬勞及其他非公益性事項】，也將於113年1月1日起正式施行。
其次，教育部已公告由威剛科技擔任第3屆運動彩券發行機構，將於113年1月1日上午開賣，發行期間預估將提供政府盈餘約新臺幣538.64億元，將挹注運動發展基金，投入選手培訓等體育運動發展之用。
因應國際競技運動日益激烈，未來體育署將持續偕同國家運動訓練中心、國家運動科學中心、特定體育團體等相關單位協力合作，作為教練及選手培訓及參賽期間的堅強後盾，也在政策措施推動之下，讓特定體育團體遵行良善治理，邁向財務健全的組織及提供優質訓練環境，厚植臺灣的體育實力，實踐運動員夢想，站上巴黎奧(帕)運殿堂，全力爭取最高榮耀。