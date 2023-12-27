HBL／神！三重商工射手陳睿訢單場狂砍50分 是否為新記錄有懸念
112學年度HBL高中籃賽男甲級12強複賽外卡賽收兵，最後2張八強門票歸新北南山高中、三重商工，且兩隊都有人狂寫新猷。第一輪B組第四名三重商工，外卡賽一戰103：100力克南湖高中，連2季闖晉八強，高三射手陳睿訢先發36分34秒，兩分球21投中16、22罰 中18，三分球未出手，七成六二高命中率，轟進50分，一戰超越98學年松山、能仁冠軍賽，松山洪康喬所攻下的48分。
記者廖聿偉/綜合報導
但這並非HBL、高中聯賽正式比賽單場最高分，因早期比賽一度採上、下半場，後來改為4節，每節12分鐘。80、82、83學年3度封王的高雄立志商工前射手、目前旅美的前國手楊玉明，曾寫下單場59分，78、81、85、87學年度4獲冠軍的屏東高中，前國手前鋒張憲銘，也曾單場飆進57分。
此戰張憲銘正好在高雄巨蛋現場觀戰，陪他看球的是旅美、現放耶誕假返台的兒子，上季替北市金華國中JHBL二連霸、隊史第7冠軍後畢業赴美的前鋒張為甯。
張憲銘現場親睹陳睿訢轟進超越洪康喬48分的50分後，他說：「當年我飆57分，是在採上、下半場各20分鐘的比賽，且同樣是高中聯賽正式球賽，雖與現今打4節、每節10分鐘不一樣，但比賽時間都是40分鐘。」