HBL／許婉昀、陳薇涵合飆51分　永仁高中搭上8強末班車

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108學年起在乙級三連霸的竹商，111學年上季首戰甲級，即通過資格賽晉12強預賽，但小組第五掉外卡賽，一戰輸苗商出局，本季雖仍掉 外卡賽，25日首戰淘汰上季第七南湖，惜26日仍不敵有絕對高度優勢 的永仁，無緣隊史第一個八強。
永平熱機快，開局7：0壓制苗商，首節雖被18：18追平，但三節打完 52：43領先9分，末節更一度超前13分，苗商高三主控古寶瑩3投2罰 含2記三分球，連飆10分後62：65追成3分差，終場前45.8秒杜思婷三 分彈更65：65扯平，永平兩投不中，菜鳥張宇婕連抓2個進攻籃板，策動第三波攻勢，妙傳湯沛晨飆進三分砲，68：65，苗商反撲失手，最後3.1秒把郭子恩送上罰球線，她2罰中1，不再給苗商機會，4分差 驚險勝出，戲劇性搶下隊史第3張八強門票。
出身JHBL乙級桃園龍岡國中的湯沛晨，先發36分56秒，三分球12投中4最後致勝一投，攻下開季新高24分10籃板，連2場3度「雙十」外帶6助攻3抄截，也是生涯第一次飆進致勝球。
但她說：「得謝謝菜鳥學妹張宇婕，因之前我幾個play欠佳，尤其急著出手飆三分沒進，接著2罰失手，但張宇婕連抓2個進攻籃板後仍相信我，肯把球傳給我，我也沒因之前投罰都失準，仍果斷出手破網。 」
確定贏球晉八後，永平教練陳佩欣掩不住壓抑幾天的情緒，喜極而泣說：「我們如同完成不可能任務，因我們實力不如苗商，暑假拉去苗 商移訓，跟苗商打兩場都輸約30分，今天賽前自評勝算也僅三、四成，卻沒想到竟然贏球。」