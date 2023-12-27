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HBL／許婉昀、陳薇涵合飆51分　永仁高中搭上8強末班車

▲隊史首打外卡賽的永仁，高三後衛許婉昀拿26 分 、高二前鋒陳薇涵25分，合飆51分帶領，在外卡賽一戰勝出，搭上八強末班。（圖／高中體總提供）
▲隊史首打外卡賽的永仁，高三後衛許婉昀拿26 分 、高二前鋒陳薇涵25分，合飆51分帶領，在外卡賽一戰勝出，搭上八強末班。（圖／高中體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度HBL高中籃賽女甲級12強預賽外卡賽收兵，最後2張八強門票歸新北永平高中、台南永仁高中。預賽第一輪B組第五永平，靠157公分高一菜鳥控衛張宇婕，最後讀秒先連搶2個進攻籃板，再傳球助攻高三學姊湯沛晨，終場前16.8秒飆  進突破平手僵局的三分彈，最終69：65力克苗栗高商，繼25日淘汰莊 敬高職，外卡賽2連勝，重返睽違3季的八強，也是繼95、108學年都 拿第七後，隊史第3度晉八。第一輪A組第四苗商，雖免打第一天外卡賽，但最終戰輸永平，109學年拿第七後，已連3季無緣八強。

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第一輪掉B組第四、隊史首打外卡賽的永仁，高三後衛許婉昀拿26 分 、高二前鋒陳薇涵25分，合飆51分帶領，91：64擊敗新竹高商，外卡賽一戰勝出，八強末班，也是100學年初成軍，高一「六金釵」撐場 即拿第六，101、102學年二連霸後，連13季晉八強，含9度四強。

108學年起在乙級三連霸的竹商，111學年上季首戰甲級，即通過資格賽晉12強預賽，但小組第五掉外卡賽，一戰輸苗商出局，本季雖仍掉 外卡賽，25日首戰淘汰上季第七南湖，惜26日仍不敵有絕對高度優勢 的永仁，無緣隊史第一個八強。

永平熱機快，開局7：0壓制苗商，首節雖被18：18追平，但三節打完 52：43領先9分，末節更一度超前13分，苗商高三主控古寶瑩3投2罰  含2記三分球，連飆10分後62：65追成3分差，終場前45.8秒杜思婷三 分彈更65：65扯平，永平兩投不中，菜鳥張宇婕連抓2個進攻籃板，策動第三波攻勢，妙傳湯沛晨飆進三分砲，68：65，苗商反撲失手，最後3.1秒把郭子恩送上罰球線，她2罰中1，不再給苗商機會，4分差 驚險勝出，戲劇性搶下隊史第3張八強門票。

出身JHBL乙級桃園龍岡國中的湯沛晨，先發36分56秒，三分球12投中4最後致勝一投，攻下開季新高24分10籃板，連2場3度「雙十」外帶6助攻3抄截，也是生涯第一次飆進致勝球。

但她說：「得謝謝菜鳥學妹張宇婕，因之前我幾個play欠佳，尤其急著出手飆三分沒進，接著2罰失手，但張宇婕連抓2個進攻籃板後仍相信我，肯把球傳給我，我也沒因之前投罰都失準，仍果斷出手破網。 」

確定贏球晉八後，永平教練陳佩欣掩不住壓抑幾天的情緒，喜極而泣說：「我們如同完成不可能任務，因我們實力不如苗商，暑假拉去苗 商移訓，跟苗商打兩場都輸約30分，今天賽前自評勝算也僅三、四成，卻沒想到竟然贏球。」

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