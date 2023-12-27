越南推廣「夜生活」旅遊 遊客到胡志明市體驗「西貢不眠夜」行程
Hop on Hop off越南旅遊公司12月21日晚上開始，正式將雙層巴士的營運時間改為24小時全天候服務，遊客可以在任何時候買票上車體驗，特別是可以在夜裡探索胡志明市的夜生活。
國際中心／楊雅婷綜合報導
這次的旅遊行程以「西貢不眠夜」為主題，從晚上11點至隔天早上7點提供夜間城市觀光遊的選項。遊客可以搭乘雙層巴士穿越30條街將近20個旅遊景點、美食街，還有阮惠街、檳城市場、西貢聖母教堂等知名地點，並經過巴山大橋欣賞胡志明市夜景，遊客只需坐在雙層巴士上，就能將胡志明市夜生活的美好盡收眼底。
胡志明市環城遊覽路線的起點終點都是同一個站，遊客如果怕走丟，可以從頭坐到尾，就能回到原來出發的地點。
Hop on Hop off經理阮科倫表示，胡志明市的夜晚相當美，遊客在忙了一天後，可以坐在車上好好享受生活。因此，公司增加班次和延長服務時間，希望能夠吸引更多國際遊客前往胡志明市，為當地帶來可觀的旅遊收入。
接下來Hop on Hop off計劃與胡志明市的飯店餐廳和美食區、紀念店合作，積極向遊客推廣當地特色產品及美食文化，讓國際遊客可以更輕鬆地來到這些景點。
阮科倫說，Hop on Hop off推出城市夜遊線路後，胡志明市成為全球第一個雙層巴士24小時服務的城市。