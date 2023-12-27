今舒適回暖明日又變天！跨年「挑戰冷氣團」 3天連假天氣出爐
今（27）日清晨西半部「輻射冷卻」減弱！低溫大幅回升，清晨最低溫為東半部的花蓮壽豐鄉11.1度，跟前幾日清晨僅有5度至6度明顯回溫。氣象專家吳德榮表示，今天各地天氣穩定，而明天28日南方水氣逐漸移入，各山區將會有短暫陣雨；至於跨年連假天氣，各地大致晴朗穩定，不過有「東北季風級」的偏乾冷空氣，在衣著上還是要記得保暖。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中表示，今天27日各地天氣晴朗穩定，中高雲逐漸增多，轉為多雲時晴的天氣，白天舒適、微熱，早晚涼。各地區氣溫北部15至27度，中部15至27度，南部16至28度、東部11至28度。
吳德榮說，下週日（31）日會有一波偏乾的東北季風南下，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率；下週一、二(元旦、2日)各地晴朗穩定，而這波冷空氣白天北台稍涼、南部微熱，早晚因強「輻射冷卻」效應、低溫仍有短暫觸及「大陸冷氣團」定義（台北觀測站14度）的機率，因此要參加跨年、元旦升旗活動的民眾，衣著還是要注意保暖。
中央氣象局則表示，週四28日東北季風增強，影響到週五，冷空氣沒那麼冷，北部高溫22-25度，週六東北季風減弱，週日跨年東北季風再增強，會持續影響到下週一，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，但這波水氣較少，元旦就轉乾，天氣不會太差。