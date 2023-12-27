國中生遭彈簧刀割頸命危！「女同學目擊」不敢上學 媽媽上網求救
新北市一名國三男學生，為了替自己的「乾妹妹」出頭，持彈簧刀割傷他班男同學的頸部、頭部，當場大量出血一度失去生命跡象，送醫急救後雖然救回一命，但還是沒有脫離險境。而於案發地點就在教室內，因此不少同班同學以及老師都目睹這可怕的畫面，有家長更上網詢問「女兒是目擊者，嚇到不太敢去上學，應該要怎麼辦？」讓不少人感到非常心疼。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧該起事件，25日當時校園中正進行午休，而一名女同學跑到別班去找閨蜜閒聊，造到傷者男同學出面制止，認為對方不能無故到非自己班級教室，結果引起女同學不滿，找來另一位「乾哥」男同學理論，沒想到雙方發生爭執後，被找來理論的男同學竟然手持彈簧刀砍傷本班的男同學，造成頸脖與胸口均有刀傷，傷重送醫，經裝葉克膜搶救5小時，受傷男同學恢復呼吸心跳，但目前仍未脫離險境。
事後，警方偵辦後，考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將這位別班的女同學以及這位「乾哥」男同學被依殺人未遂送辦，而少年法庭在26日裁定行兇的男學生收容、女學生責付監護人。
由於整起事件發生在教室內，事發太突然，因此不少學生跟老師都目睹這可怕的畫面，有家長就上網發文表示「女兒在現場看到男同學被刀傷，一直不斷的流血，現在不太敢去學校應該怎麼辦？」；也有老師出面提到「我的補習班學生跟被害者同班，不幸目睹全程，事發之後一路哭到放學，真的要請家長帶去收驚」。
對於該起事件可能造成學生、師生心中留下陰影，該校校長表示「26日已啟動入班心理諮商輔導，教育局也派駐輔導諮商中心社工師進駐，提供國三12個班級學生和導師心理輔導諮商服務，尤其國中會考將至，希望可以盡快穩定師生心情。」