美國再度展延數百項中國商品關稅豁免

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美國貿易代表署表示：「展延期限將有助於依序取消排除條款」，並提到在某些情況下提供了額外的時間，「讓採購轉移到美國或第三國」。
雖然商業團體「美國人支持自由貿易」(Americans for Free Trade)對展延表示歡迎，認為這將「為美國企業提供經濟救濟」，但他們對美國貿易代表署並未事先通知感到「沮喪」，「使企業難以制定計劃」。
這些制裁源自於美國前總統川普(Donald Trump)政府，該政府以不公平貿易行為為由，對價值3,700億美元的中國商品徵收關稅。
然而，美國貿易代表署建立了一個申請與批准豁免這些措施的程序。
26日的展延涉及到曾遭受懲罰性關稅的352種中國商品，以及另外77種與新冠病毒相關的產品。
近年來，世界前兩大經濟體之間的緊張關係急速加劇，雙方在人權、出口管制等議題上發生衝突。
在美國總統拜登(Joe Biden)和中國國家主席習近平今年11月舉行峰會後，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)與中國商務部長王文濤舉行了會談，並承諾在2024年初進行更多面對面會談。
華盛頓表示，出口限制是一項國家安全措施，旨在減少中國取得對人工智慧技術和尖端武器發展至關重要的先進晶片。
但北京反駁了這些擔憂，習近平在11月告訴拜登，此類行為損害了中國的「合法利益」。
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