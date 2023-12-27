南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

流感就診人次逾8萬再創新高！疫苗僅剩32萬劑　羅：所剩不多盡快接種

▲流感就診人次逾8萬再創新高！疫苗僅剩32萬劑　羅：所剩不多盡快接種
▲流感就診人次逾8萬再創新高！疫苗僅剩32萬劑　羅：所剩不多盡快接種

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】流感病毒處於流行期，國內流感疫情仍呈上升趨勢。疾管署發言人羅一鈞表示，流感目前就診人數已增加到8萬多人次，是本流感季近3個月以來的最高點，預計未來四週還會持續上升，目前流感疫苗所剩不多，約剩32萬劑，剩下的疫苗希望高風險族群，尤其是長者能盡快接種提升保護力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新增1流感死亡個案　感染A流就醫當天病逝

疾管署12月26日表示，第51週（12月17日－23日）門急診類流感就診人次為85,912人次，門急診類流感就診病例百分比分別為1.38%及12.0%，近期呈略升趨勢，且高於前3年同期，社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近二週B型流感占比持平。

另外，本週（12月19日－25日）新增20例流感併發重症（6例A型H1N1、11例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型），年齡介於20多歲至90多歲，其中18例未接種流感疫苗，15例具慢性病史。

本週也新增1例流感（A型H3N2）死亡個案，疾管署防疫醫師劉裕誠表示，這名個案為北部60多歲男性，本身有癌症病史，沒有接種本季流感疫苗，12月中旬出現咳嗽等呼吸道症狀，一週後症狀惡化，有意識不清、呼吸喘等情形，送醫後因呼吸衰竭插管轉送加護病房。

經醫師檢驗確認感染A型流感，X光檢查發現雙側肺炎，診斷為流感併發肺炎。劉裕誠防疫醫師提到，這名個案後續因為肺炎病情嚴重，併發呼吸衰竭，在就醫當天便不幸病逝。

6都疫苗接種率皆未達標　僅剩32萬劑把握接種機會

目前流感等呼吸道病毒社區活動度仍持續，接種疫苗是最好的預防方法。根據疾管署資料顯示，截至12月25日，國內公費流感疫苗已接種625.9萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共215.6萬人已接種，接種率51.5%，尚未達目標值（55.0%）。

另外，全國各縣市當中，已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣等九縣市達標（55.1%－64.9%），然而六都均尚未達標（45.0%-54.2%）。

疾管署表示，目前全國公費流感疫苗剩餘約32萬餘劑，符合條件的民眾應把握機會儘速接種，另外公費肺炎鏈球菌疫苗第三階段也在12月25日開打，建議符合資格的民眾可以接種流感、肺炎鏈球菌、新冠XBB疫苗，增強保護力防範呼吸道疾病。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60376

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

火辣薑母鴨PK噴香麻油雞　營養價值＋料理祕訣一次看

了解低溫保健8大要點！　天冷喝熱湯暖身別超過「這溫度」

JN.1預估1月中旬將成主流株！　XBB疫苗新選擇NOVAVAX最快1月中開打

中年婦頭暈長達十年　就醫才知患罕見「出血性血管增生症」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選