▲流感就診人次逾8萬再創新高！疫苗僅剩32萬劑　羅：所剩不多盡快接種

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新增1流感死亡個案 感染A流就醫當天病逝疾管署12月26日表示，第51週（12月17日－23日）門急診類流感就診人次為85,912人次，門急診類流感就診病例百分比分別為1.38%及12.0%，近期呈略升趨勢，且高於前3年同期，社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近二週B型流感占比持平。
另外，本週（12月19日－25日）新增20例流感併發重症（6例A型H1N1、11例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型），年齡介於20多歲至90多歲，其中18例未接種流感疫苗，15例具慢性病史。
本週也新增1例流感（A型H3N2）死亡個案，疾管署防疫醫師劉裕誠表示，這名個案為北部60多歲男性，本身有癌症病史，沒有接種本季流感疫苗，12月中旬出現咳嗽等呼吸道症狀，一週後症狀惡化，有意識不清、呼吸喘等情形，送醫後因呼吸衰竭插管轉送加護病房。
經醫師檢驗確認感染A型流感，X光檢查發現雙側肺炎，診斷為流感併發肺炎。劉裕誠防疫醫師提到，這名個案後續因為肺炎病情嚴重，併發呼吸衰竭，在就醫當天便不幸病逝。
6都疫苗接種率皆未達標 僅剩32萬劑把握接種機會目前流感等呼吸道病毒社區活動度仍持續，接種疫苗是最好的預防方法。根據疾管署資料顯示，截至12月25日，國內公費流感疫苗已接種625.9萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共215.6萬人已接種，接種率51.5%，尚未達目標值（55.0%）。
另外，全國各縣市當中，已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣等九縣市達標（55.1%－64.9%），然而六都均尚未達標（45.0%-54.2%）。
疾管署表示，目前全國公費流感疫苗剩餘約32萬餘劑，符合條件的民眾應把握機會儘速接種，另外公費肺炎鏈球菌疫苗第三階段也在12月25日開打，建議符合資格的民眾可以接種流感、肺炎鏈球菌、新冠XBB疫苗，增強保護力防範呼吸道疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60376
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