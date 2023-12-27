遭嗆對得起蔣經國嗎？趙少康強調「任內不談統一」：堅持反共保台
中選會昨（26）日舉辦第二場總統候選人電視政見發表會，民進黨總統候選人賴清德直嗆「國民黨對得起蔣經國嗎？」對此，國民黨副總統候選人趙少康深夜在臉書發文強調「從不認同共產主義、從不親共，始終堅持反共保台！」更承諾「未來在侯友宜與我任內，絕不會推動統一談判，今天的兩岸沒有統一條件」。
記者孫唯容／綜合報導
趙少康指出，第二場總統電視政見發表會上，賴清德批評馬前總統和他「不但不反共、還親共，對得起經國先生嗎？」自己要反問賴清德，經國先生的確說過「只有中國問題、沒有台灣問題」，但他也指出「要重建三民主義的新中國」，更強調「不同意台灣地位未定論」，賴清德為何斷章取義，故意不提？
趙少康強調，「國民黨和他從不認同共產主義、從不親共，始終堅持反共保台」，很多人不知道，1989六四民運期間膾炙人口的歌曲「歷史的傷口」，是他為了聲援在天安門廣場的學生，力促當年四大唱片公司的100多位歌手、大牌製作人漏夜作詞譜曲、錄製，以實際行動表達對學運的支持，至今歌曲版權仍屬於他。
趙少康直言，自己多年來支持香港民主運動，力挺黎智英，甚至被對岸網民改名「黎少康」嘲諷，稱反觀民進黨，這2年來從不關心香港民主運動，四年前靠著反送中在總統大選獲利，如今根本用完就丟；他也強調「我要明白的說，未來在侯友宜與我任內，絕不會推動統一談判，今天的兩岸沒有統一條件，我們只能為下一代鋪陳一個可以看得更遠的環境，兩岸在不同的制度上各自發展，或許三、五十年後，讓下一代決定兩岸的未來。」