MLB／「台灣殺手」今永昇太赴美談約！洋基、大都會、紅襪最積極
有著「台灣殺手」之稱的今永昇太昨（26日）正式飛往美國，將與有興趣延攬的球團會面，根據《MLB TRADE RUMORS》透露，目前最為積極的球隊分別為紐約洋基、紐約大都會與波士頓紅襪，預計平均年薪有望上看2000萬美元。
記者張志宇/綜合報導
今永昇太與山本由伸同樣在今年靠著入札制度挑戰大聯盟，今永昇太則需要在明年1月11日前決定新東家，否則入札將以失敗告終，但《MLB TRADE RUMORS》分析表示，「今永昇太在今年50大自由球員中排名第10位，日來自日本第二好的投手，預計能獲得至少5年8500萬美元的合約。」
但隨著山本由伸簽下12年3.25億美元（約101億新台幣）的大聯盟投手最大約，若是今永昇太引起各隊競爭，合約總額將有望上看破億美元，對此《ESPN》記者Jeff Passan日前也直言，「今永昇太在自由市場的熱度，比想像中火熱，有望超過原先預期的5年8500萬美元的價碼，甚至若簽下超過1億美元（約31台幣）的合約都不用感到意外。」
今永昇太在日職2023球季共出賽22場（全為先發登板），交出7勝、4敗、防禦率2.80與央聯最多三振的174次，日本職棒8年生涯，共出賽165場（158場為先發登板），繳出64勝、50敗、防禦率 3.18與送出1021次三振。
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