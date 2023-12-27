一年發生9次熱浪！巴西2023全年極端高溫天數占1/5

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英國醫學出版物「刺胳針倒數」（Lancet Countdown）拉丁美洲研究員帕梅洛（Yasna Palmeiro）指出，2023年熱浪伴隨高相對濕度的極端高溫，影響巴西人口和自然環境，增加昏厥、心臟病和死亡風險。
11月，米納斯吉拉斯州內陸城市阿拉蘇伊（Araçuí）的氣溫達到攝氏45度，里約熱內盧市則記錄了58.5度的體感溫度。
聖卡塔里納聯邦大學（UFSC）科學家羅德里格斯（Regina Rodrigues）指出，今年的非典型高溫由幾個因素引起，包括赤道東區太平洋海水異常升溫的聖嬰現象（El Niño），以及溫室氣體排放量增加導致全球變暖，令海洋產生更多蒸汽，使大氣變暖，加劇熱浪。
聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）的數據顯示，到2030年，溫室氣體排放量必須比2019年減少43%，才能在本世紀末將氣溫上升限制在1.5度以內，避免熱浪、乾旱和更頻繁和更嚴重的降雨等災難性影響。
帕梅洛指出，巴西地理面積廣闊、自然生態圈多樣化和特大城市，對今年大部分地區的冬季熱浪、南大河州（Rio Grande do Sul）的災難性洪水以及亞馬遜地區破紀錄的乾旱和野火產生影響。
巴西氣候與科學研究所（ICS）執行主任奈托（Maria Netto）表示，過去5年中，這些現象發生更嚴重，且頻率和強度都更高，但巴西與世界上大多數國家不具備應對氣候變化的必要能力。
奈托指出，政府需要制定全面政策，深入分析如何促進提高對氣候事件的復原力和應對能力，「以綜合方式優先考慮制定國家和地方計畫，推動更好的適應、預防、復原力、風險管理和快速反應機制」。
此外，還需要減少使用化石燃料和熱帶森林砍伐。氣候觀測站國際政策協調安吉羅（Claudio Angelo）指出，這一點說起來很簡單，但涉及世界經濟的徹底重新排序，所以實行起來最困難。（編輯：馮昭）1121227