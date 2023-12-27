MLB／美聯外野防守最強！四屆金手套Kiermaier 1年3.1億回歸藍鳥
本季效力多倫多藍鳥（MLB）的「金手套等級」外野手Kevin Kiermaier在季後成為自由球員，根據大聯盟官方記者Mark Feinsand表示，Kevin Kiermaier確定以1年1000萬美元（約新台幣3.1億）回歸藍鳥。
記者張志宇/綜合報導
Kevin Kiermaier上季離開效力9年的坦帕灣光芒，以1年900萬加盟藍鳥，便在今年球季出賽129場，繳出打擊率0.265、掃出8轟、36分打點，整體攻擊指數為0.718，並跑出14次盜壘成功，更在今年收下生涯第4座外野金手套獎。
根據大聯盟數據表示，Kevin Kiermaier本季在防守上貢獻良多，Kiermaier在出局製造值（OAA）高達「13」，是美國聯盟中外野手中最佳，整個聯盟中僅次於科羅拉多洛磯中外野手Brenton Doyle的OAA值「15」。
值得一提，藍鳥本季在自由市場上還尚未帶回大咖自由球員，陣中又有明星三壘手Matt Chapman與指定打擊Brandon Belt成為自由球員，藍鳥勢必要想辦法簽回，或是透過其他簽約或補強方案補足進攻火力。
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