選立委要花多少錢？王婉諭揭「天文數字」：年薪加補貼也賺不回
日前民眾黨總統參選人柯文哲表示「國民黨跟他說選總統要花100億元？」，該言論引發討論，也讓人好奇選立委要花多少錢；對此，宣布參選新竹縣第二選區立委的時代力量黨主席王婉諭透露，「選一席立委的花費三、四千萬元是常態，激戰選區甚至要花費上億元。」
記者孫唯容／綜合報導
王婉諭指出，中選會規定我國選舉有所謂「最高競選經費金額」，也就是各該選舉區的應選名額除以選舉區人口總數的 70%，再乘以基本金額新台幣30元所得數額後再加1000萬；根據依照該公式，這次區域立委選舉，全國最高競選經費金額是新北市第1選舉區（淡水、林口、泰山）的1981萬9000元；最低的則是連江縣的1028萬8000元。
王婉諭表示，像時力這種小黨要符合規範沒問題，但藍綠參選人的花費就遠超過這個數字，一席立委的參選花費三、四千萬元是常態，甚至可能到上億元，其中花費最多的是宣傳費，像是廣告看板等。
王婉諭說明，以她參選的新竹縣為例，在人流較大的黃金路口，一面看板每月要五、六萬元，「如果你的選區候選人舉頭三尺有看板，甚至超過兩百面的話，你只要掐指一算就知道他每個月的固定花費有多驚人。」還有動員造勢等，每場上百萬元都只是低標。
針對選上後是否能賺的回來？王婉諭表示，立委本薪一年大概250萬元，就算加上各種補助，也不可能把三、四千萬元的競選經費賺回來，因為選舉太花錢，使得建商、財團等能成為政治人物的「操偶師」，已經嚴重傷害了台灣的民主深化，「這絕對是我們必須要改變的政治文化」。