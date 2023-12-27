悲痛！新北「遭割頸」國三生昨夜急救無效身亡 校方證實了
新北某高中附屬中學的國三郭姓男同學為了替「乾妹妹」出氣，與隔壁班楊姓男學生發生口角，郭男手持彈簧刀猛刺楊男5刀，其中2刀直刺胸口、頸部等要害，導致楊男傷重命危送醫搶救，一度救回，不過在昨（26）日深夜10時許仍傷重不治。
記者孫唯容／綜合報導
回顧事發經過，25日中午林姓少女前往別班找自己的好朋友，但是校方曾宣導不要隨意去別人班級，因此遭到楊男驅趕，嗆「這又不是妳班」，事後少女心有不甘找到乾哥、郭男抱怨，因此郭男前往該教室找楊男理論，雙方在走廊爆發口角，豈料郭男竟掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，後續楊男緊急送醫搶命，一度救回，不過在昨（26）日深夜仍傷重不治。
警方偵辦後認為，行兇的郭男與涉嫌教唆的林女涉犯情節重大、有殺人犯意，請示少年法庭，將2人以傷害罪改為殺人未遂送辦，移送少年法庭，法官裁定少年收容、少女責付監護人。
對此，校方今早證實，經過兩天搶救，楊姓男同學昨晚已經離世，全力協助家屬處理後事，並安撫家屬心情；校方也指出，同時也針對目睹事故發生的兩個班級學生，啟動入班心理諮商輔導，教育局也派駐輔導諮商中心社工師進駐，提供國三12個班級學生和導師心理輔導諮商服務。