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MLB／曾經對陳鴻文敲出安打！前大谷翔平隊友Simmons宣布正式退役

▲2023WBC經典賽荷蘭隊三壘手Andrelton Simmons，宣布正式退役。（圖／記者葉政勳攝）
▲2023WBC經典賽荷蘭隊三壘手Andrelton Simmons，宣布正式退役。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

2023WBC經典賽荷蘭隊三壘手Andrelton Simmons，今天傳出要高掛球鞋的消息，他曾經打過3屆經典賽，對決過不少台灣投手，而他也曾跟大谷翔平是天使隊友，根據「Talkin' Halos」的記者Jared Tims在推特上透露，他已經宣布要退休，結束11年大聯盟生涯。

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Andrelton Simmons是荷蘭隊傳奇球星，2017年經典賽在韓國比賽，中華隊不幸落敗，陳鴻文擔任守護神，被他敲出安打後，最後以再見保送輸球。

而他也提到對台灣打者很熟悉，今年3月初，他也隨隊來台打經典賽，Andrelton Simmons以守備見長，拿過4次金手套，並且2013、14年獲得國聯金手套獎，隨後轉戰天使，也和大谷翔平當隊友，再次拿下美聯金手套，成為自Omar Vizquel、Orlando Cabrera後，在兩個聯盟都能摘下金手套的游擊手。

▲2023WBC荷蘭隊三壘手Andrelton Simmons。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲2023WBC荷蘭隊三壘手Andrelton Simmons。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
他在2021年以自由球員身分，轉往雙城隊，2022年轉往小熊隊，並在8月被釋出，今年一度代表荷蘭參加經典賽，但生涯留下出賽1226場，1169支安打，70轟的成績，444打點。

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