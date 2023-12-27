肯德基「5炸雞＋6蛋撻」350元！隱藏優惠代碼被挖出：跨年吃爽爽

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即日起至2024年3月5日，至肯德基門市以悠遊卡功能付款或肯德基線上點餐以悠遊付付款，並告知門市／線上輸入優惠代碼，即可享外帶／內用優惠價。亮出隱藏優惠代碼「13582」，「2塊青花椒香麻脆雞(辣)＋3塊咔啦脆雞＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)」特價350元（原價621元），下殺56折、現省271元。
提醒大家，本優惠僅限可使用悠遊卡付款之門市或線上點餐提供，結帳時須使用悠遊卡功能或悠遊付付款；或至肯德基官網「優惠券專區」，輸入優惠代碼>選擇櫃台取餐>選擇悠遊付或到店付款(悠遊卡)；炸雞部位恕不開放挑選；優惠不得同時併用；也不適用於外送；限正餐時段(10:30AM起供應)使用，如遇連續或特殊節慶(如跨年元旦、農曆新年、母親節、父親節、聖誕節等假期)將暫停使用此優惠，詳情以餐廳門市公告為主。
📌漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。
99元划算個人超省餐裡，不只有「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」、「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元；其中，「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋薯條＋中可」4樣餐點竟然也只要99元就能爽吃。