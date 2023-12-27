中國「除夕不放假」遭罵翻！國務院「鼓勵安排休息」　再引民怨

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在篇幅長達約3701字的「通知」當中，還有一句短短的話，強調「鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕休息。」
在「通知」發出後，中國證監會隨後宣布除夕當天休市。《中國證券報》報導指出，中國證監會組織證券交易所、期貨交易所、中國結算等制定了2024年全年的休市安排，特別是明確了「除夕當日休市」。中國證監會相關部門負責人表示，這除了符合鼓勵除夕放假的政策導向外，貼近投資者的交易習慣並順應市場呼聲。
中國國務院辦公廳下發通知後，「鼓勵安排休假」的說法再度引起中國網友不滿，在微博相關新聞區紛紛留言「除夕真的很重要，中國人除夕比初二、初三還要重要。」、「年夜飯一定要吃」，還有網友反問「鼓勵職工休息，但是單位如果不執行呢？」、「要是公司沒有年假怎麼辦？」、「既然鼓勵放假休息，那為什麼不能直接放假呢？」
在今年10月25日時，中國國務院辦公廳公布2024年節假日休假安排，農曆春節自2月10日至17日放假調休，共8天，並且需在連假前後的2月4日及18日這兩個週日補班。
雖然中國今年農曆春節假期比起往年多1天，但未將2月9日農曆除夕列入，僅標註「鼓勵各單位結合年休假安排員工除夕休息」，引發民眾強烈批評聲浪，一度還網友網傳，除夕不放假疑似是因為「除夕」犯了「除習」（除習近平）的忌諱。